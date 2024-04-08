Chery\'nin iCar V23 Modeli Genç Kullanıcıları Hedef Alıyor

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Gelen son bilgilere göre, Chery yakın zamanda alt markası iCar tarafından üretilen V23 modeli ile karşımıza çıkacak. Tamamen elektrikli olacağı söylenen aracın, modern çizgileriyle özellikle genç kullanıcıları hedef alması bekleniyor.

Xiaomi'nin alt firmalarından olan Zhimi Technology ile iş birliği yapılarak tasarlanan SUV'un, zorlu arazi şartları için ideal olacağı düşünülüyor. 12 Nisan'da tanıtılması beklenen iCar V23, 2024 yılının ikinci yarısında da resmen kullanıcılarla buluşacak. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Chery, iCar V23 ile genç sürücüleri hedef alacak!

Arkadan itişli ve 4×4 olmak üzere iki farklı şekilde satılacak olan iCar V23, CATL markalı yeni nesil bataryasıyla tek şarjda 500 km'ye yaklaşan bir menzil sunacak. Aracın boyutları ise 4220 mm uzunluk, 1915 mm genişlik ve 1845 mm yükseklik şeklinde açıklandı. V23, köşeli hatları ile dikkat çeken gövdesi ve yeni nesil LED farlarıyla birlikte gençlere son derece hitap edebilecek bir tasarıma sahip.

SUV aracın iç dizaynı da aynı modernliği devam ettirirken, burada Qualcomm'un Snapdragon 8155 işlemcisine sahip dev bir dokunmatik multimedya ekran da bulunuyor. Fakat şu ana kadar iCar V23'ün teknik özellikleri ve fiyatı hakkında net bir bilgi verilmiş değil. Bu bilgiler de elimize geçtiğinde anında sizinle paylaşacağız.

Elektrikli otomobiller yarı yarıya hafifleyecek!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Chery iCar V23 iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz daha önce hiç Chery marka bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.