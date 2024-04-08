Gelen son bilgilere göre, Chery yakın zamanda alt markası iCar tarafından üretilen V23 modeli ile karşımıza çıkacak. Tamamen elektrikli olacağı söylenen aracın, modern çizgileriyle özellikle genç kullanıcıları hedef alması bekleniyor.
Xiaomi'nin alt firmalarından olan Zhimi Technology ile iş birliği yapılarak tasarlanan SUV'un, zorlu arazi şartları için ideal olacağı düşünülüyor. 12 Nisan'da tanıtılması beklenen iCar V23, 2024 yılının ikinci yarısında da resmen kullanıcılarla buluşacak. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Chery, iCar V23 ile genç sürücüleri hedef alacak!
Arkadan itişli ve 4×4 olmak üzere iki farklı şekilde satılacak olan iCar V23, CATL markalı yeni nesil bataryasıyla tek şarjda 500 km'ye yaklaşan bir menzil sunacak. Aracın boyutları ise 4220 mm uzunluk, 1915 mm genişlik ve 1845 mm yükseklik şeklinde açıklandı. V23, köşeli hatları ile dikkat çeken gövdesi ve yeni nesil LED farlarıyla birlikte gençlere son derece hitap edebilecek bir tasarıma sahip.
SUV aracın iç dizaynı da aynı modernliği devam ettirirken, burada Qualcomm'un Snapdragon 8155 işlemcisine sahip dev bir dokunmatik multimedya ekran da bulunuyor. Fakat şu ana kadar iCar V23'ün teknik özellikleri ve fiyatı hakkında net bir bilgi verilmiş değil. Bu bilgiler de elimize geçtiğinde anında sizinle paylaşacağız.
Elektrikli otomobiller yarı yarıya hafifleyecek!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Chery iCar V23 iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz daha önce hiç Chery marka bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Chery'nin iCar V23 Modeli Genç Kullanıcıları Hedef Alıyor - Son Dakika
Türkiye'nin yayın platformlarından D-Smart, otomotiv dünyasının yenilikçi ismi Togg ile bir araya gelerek bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği, otomobillerde eğlence deneyimini yeni bir boyuta taşıyor. Togg kullanıcıları, sevdikleri içeriklere kolayca erişebilecekleri bir yolculuk deneyimi yaşıyor. Togg'dan televizyon izlemek artık mümkün. Mobil eğlence anlayışını değiştiren D-Smart GO'nun sağladığı imkanlar sayesinde, Togg kullanıcıları her an her yerde eğlenceye ulaşabiliyor. Canlı TV izleme, ödüllü filmleri takip etme, spor içeriklerini kaçırmama gibi özellikler, mobiliteyi ön planda tutan günümüzde önemli bir avantaj sağlıyor. Togg'un pratik kullanım özellikleri de dikkat çekiyor. Hareket halindeyken ekran kapanıp, yolcu ekranında yayına devam edilmesi gibi özellikler, sürücülerin güvenliği ve konforu için tasarlanmış. D-Smart GO'nun çekici özellikleri ise kullanıcıların içeriklere istedikleri zaman erişebilmesini sağlıyor. Canlı TV izleme ve 72 saate kadar geri sarma gibi özellikler, kullanıcıların beklentilerini karşılıyor ve içeriklere kolay erişim sağlıyor. T10X kullanıcılarına sunulan geniş içerik yelpazesi, dünya çapında ses getiren dizilerden spor karşılaşmalarına, belgesellerden haberlere kadar geniş bir skalayı kapsıyor. Kullanıcılar, Tru.Store üzerinden bu içeriklere erişebilir ve canlı yayınları 72 saate kadar geri alabilirler. T10X sahipleri için sunulan bir diğer avantaj ise, Trumore uygulaması üzerinden 'Akıllı Cihazım' fonksiyonuna cihazlarını ekleyerek D-Smart GO uygulamasını 12 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilmeleri. Bu sayede kullanıcılar, eğlenceye erişimlerini daha da kolaylaştırıyorlar. Güvenli bir yolculuk deneyimi sağlamak için, T10X akıllı cihazlarında D-Smart GO sadece park halindeyken izlenebiliyor; cihaz hareket ettiğinde ise ekran kapanıp, yayın yolcu ekranından devam ediyor. Bu özellik, sürücülerin dikkatlerini yolda tutmalarına ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerine olanak tanıyor.
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