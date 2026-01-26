Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı
26.01.2026 06:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı
Haber Videosu

Çin'de bir kumarhanede, oyun sırasında yüksek teknolojili kontakt lens kullanarak hile yapan bir kadın çalışanlar tarafından yakalandı.

Çin'de faaliyet gösteren bir kumarhanede, oyun masasında şüpheli davranışlar sergileyen bir kadın, çalışanların dikkatli takibi sonucu yakalandı.

Yapılan incelemede kadının, sıradan bir kontakt lens gibi görünen ancak oyun kartlarındaki gizli işaretleri algılayabilen yüksek teknolojili bir lens kullandığı ortaya çıktı.

ÇALIŞANLAR FARK ETTİ, HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Kumarhane yetkilileri, kadının oyun boyunca olağan dışı bir kazanma grafiği sergilemesi üzerine durumu güvenlik birimine bildirdi. Masada yapılan kontrol sonrası, kartların arka yüzünde özel işaretler bulunduğu ve bu işaretlerin yalnızca özel optik lenslerle görülebildiği belirlendi.

HİLE YAPARKEN SUÇÜSTÜ

Kadının kullandığı lensin, bu işaretleri net şekilde algılayarak oyunun gidişatını önceden görmesini sağladığı tespit edildi.

Teknoloji, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    oha 0 0 Yanıtla
  • 5252sezgin 5252sezgin:
    adamlar hileye bile teknoloji kullanarak başvuruyor, helal olsun :))) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanada Başbakanı Carney Trump’a meydan okudu Kanada Başbakanı Carney Trump'a meydan okudu
Dans boyunca damada sarıldı Gelinin tepkisini görmeniz lazım Dans boyunca damada sarıldı! Gelinin tepkisini görmeniz lazım
Malatya’da nişan töreninde panik anları Malatya'da nişan töreninde panik anları
Minneapolis’te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi Minneapolis'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi
Barzani’den Şara’ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz Barzani'den Şara'ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz
ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

07:20
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi’nin hedefinde Türkiye var
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var
06:31
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı
Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı
06:18
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah’a sonra Erdoğan’a güveniyoruz
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
05:42
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş
Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
02:17
İran’da protestoların 29. günü Ölü sayısı 5 bin 848’e yükseldi
İran'da protestoların 29. günü! Ölü sayısı 5 bin 848'e yükseldi
22:41
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 07:36:43. #7.11#
SON DAKİKA: Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.