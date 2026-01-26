Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı

Çin'de faaliyet gösteren bir kumarhanede, oyun masasında şüpheli davranışlar sergileyen bir kadın, çalışanların dikkatli takibi sonucu yakalandı.
Yapılan incelemede kadının, sıradan bir kontakt lens gibi görünen ancak oyun kartlarındaki gizli işaretleri algılayabilen yüksek teknolojili bir lens kullandığı ortaya çıktı.
Kumarhane yetkilileri, kadının oyun boyunca olağan dışı bir kazanma grafiği sergilemesi üzerine durumu güvenlik birimine bildirdi. Masada yapılan kontrol sonrası, kartların arka yüzünde özel işaretler bulunduğu ve bu işaretlerin yalnızca özel optik lenslerle görülebildiği belirlendi.
Kadının kullandığı lensin, bu işaretleri net şekilde algılayarak oyunun gidişatını önceden görmesini sağladığı tespit edildi.
