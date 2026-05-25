Çin'den Rekor Uzay Görevi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Rekor Uzay Görevi

25.05.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Tiangong Uzay İstasyonu'na 3 astronot göndermiş olup birinin 1 yıl uzayda kalacağını açıkladı.

Çin, Tiangong Uzay İstasyonuna 3 astronot göndererek bu astronotlardan birinin uzayda 1 yıl görev yapacağını açıkladı. Çin'de ilk kez bir astronot 1 yıl süreyle uzayda kalacak.

Çin, Shenzhou-23 uzay aracını dün yerel saatle 23.08'de fırlatarak Tiangong Uzay İstasyonuna 3 astronot gönderdiğini duyurdu. Astronotlardan birinin 1 yıl boyunca görev yapacağı kaydedilirken bu sürenin Çin için rekor bir süre olacağı kaydedildi. Çin, böylece 2030 yılına kadar insanlı Ay'a iniş misyonu doğrultusunda uzayda uzun süreli insan fizyolojisi çalışmaları yapılabilecek.

Astronotlar arasında eski bir Hong Kong polis müfettişi olan uzmanı Li Jiaying da bulunuyor. Jiaying, Çin uzay görevine katılan ilk Hong Konglu astronot olurken diğer astronotların ise Zhu Yangzhu ve pilot Zhang Yuanzhi olduğu kaydedildi. - PEKİN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Çin'den Rekor Uzay Görevi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı
Ankara’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yollar göle döndü Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yollar göle döndü
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez’e geldi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez'e geldi
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
Van’da hayvan otlatan şahsa yıldırım isabet etti Van'da hayvan otlatan şahsa yıldırım isabet etti
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

11:10
Milyonları korkutan Kerem’den haber var
Milyonları korkutan Kerem'den haber var
11:04
Görüşmeler başlıyor Uğurcan için gerekeni yaptılar
Görüşmeler başlıyor! Uğurcan için gerekeni yaptılar
10:54
Jorge Jesus’tan büyük sürpriz Anlaşma sağlandı
Jorge Jesus'tan büyük sürpriz! Anlaşma sağlandı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 11:14:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Çin'den Rekor Uzay Görevi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.