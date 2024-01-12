Çinli Şirket Betavolt, 50 Yıl Şarj Edilmeden Çalışabilen Bir Batarya Geliştirdi

Kullandığımız teknolojik cihazlar, enerji ihtiyaçlarını genellikle bataryalardan karşılıyor. Bu bataryaların kapasitesi, cihazın kullanım süresini belirleyen önemli bir faktördür. Bir teknolojik ürünün batarya kapasitesi ne kadar fazlaysa, kullanım süresi de bir o kadar uzun oluyor. Tabii farklı faktörler olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Günümüzde teknolojik alet denince akla gelen ürünlerden biri de akıllı telefonlar. Cebimize sığabilecek boyutta olan bu cihazlar da bataryadan güç çekiyor. Ancak birçok kullanıcı, telefonlarının kullanım süresinin kısa olmasından şikayetçi. Çinli bir şirketin geliştirdiği yeni batarya teknolojisi ise bu soruna etkili bir çözüm sunma potansiyeline sahip gibi görünüyor.

Nükleer batarya neler sunuyor?

20. yüzyılda ortaya çıkan nükleer enerji, enerji sektöründe çığır açan bir gelişmelere yol açtı. Öyle ki günümüzde biyokimya ve biyolojinin bazı alanlarında, inşaat malzemesi üretiminde, uzay teknolojilerinde ve gemilerde kullanılıyor. Kısa süre önce yaşanan bir gelişme ise heyecan yarattı.

Çinli bir şirket olan Betavolt, 50 yıl boyunca şarj edilme ihtiyacı duymayan bir batarya teknolojisi geliştirdi. Firma, bu bataryanın akıllı telefonlar ve dronlar bir yana insan vücudundaki kalp pili, yapay kalp ve koklea gibi tıbbi cihazlarda da kullanılabileceğini açıklıyor.

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Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre bu nükleer batarya, 15x15x5 milimetreküp boyutlarında. 3V voltajda 100 mikrowatt güç sağlıyor. Önümüzdeki seneye kadar 1 watt güç kapasiteli olacak şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

Nükleer enerji, insana zarar vermez mi?

İnsanlar, radyoaktif maddelerle çalışan bir telefonu cebinde taşımaktan endişe duyabilir. Buna karşılık olarak Betavolt, bataryasının çok katmanlı tasarımı sayesinde alev alması veya patlaması gibi risklerin bulunmadığını öne sürüyor. Bataryanın -60 derece ile 120 dereceye kadar sıcaklıklara dayanıklı olduğunu belirten şirket, sadece bununla kalmayıp, çevreye herhangi bir zarar vermediğini de söylüyor.

Betavolt'un nükleer bataryası şu anda test aşamasında. Bu yılın sonlarına doğru seri üretime geçirilmesi planlanıyor. Cebimizdeki akıllı telefonlarda ne zaman yer alacağı, daha doğrusu yer alıp alamayacağını ise önümüzdeki senelerde göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu bataryayı telefonunuzda kullanmak ister miydiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.