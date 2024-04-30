Çinli Wuling, uygun fiyatlı lüks elektrikli otomobil Starlight EV'yi tanıttı - Son Dakika
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Teknoloji

Çinli Wuling, uygun fiyatlı lüks elektrikli otomobil Starlight EV'yi tanıttı

Çinli Wuling, uygun fiyatlı lüks elektrikli otomobil Starlight EV\'yi tanıttı

Çinli Wuling, Beijing Otomobil Fuarı'nda uygun fiyatlı lüks Starlight EV elektrikli otomobili tanıttı. Starlight EV, 410 km ile 510 km menzil seçenekleriyle sunuluyor ve fiyatları 13 bin 800 dolardan başlıyor. Araç, modern tasarımı ve geniş iç mekanıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Ling OS ile gelen 510 Advanced Edition modeli, birçok teknolojik özellik sunuyor. Performans açısından da iddialı olan Starlight EV, hızlı şarj özelliğiyle de öne çıkıyor.

30.04.2024 15:09
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Çinli Wuling elektrikli otomobil üreticisi, otomotiv dünyasını sarsacak yeni bir hamleyle karşımızda. Uygun fiyatlı lüks Starlight EV elektrikli otomobil, Beijing Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı ve 410 km ile 510 km menzil seçenekleriyle sunuluyor. İşte detaylar…

Uygun fiyatlı lüks elektrikli otomobil: Wuling Starlight EV özellikleri

Üstelik fiyatları sadece 13 bin 800 dolardan başlıyor. Bu fiyat, Starlight EV'yi piyasadaki en erişilebilir elektrikli araçlardan biri yapıyor. Bu kompakt sedan, 4835 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe ve 1515 mm yüksekliğe sahip. Tasarımı modern ve aerodinamik, 0.228Cd sürükleme katsayısıyla dikkat çekiyor. Starlight EV, zarif 18 inç yıldız şeklinde jantlarla tamamlanmış.

Çinli Wuling, uygun fiyatlı lüks elektrikli otomobil Starlight EV'yi tanıttı

İç mekana geldiğimizde, geniş ve ferah bir kokpit göze çarpıyor. 410 Standard Edition modeli 10.1 inç, 510 Advanced Edition ise 15.6 inçlik dev bir merkezi kontrol ekranına sahip. Sürücü koltuğu 6 yönlü elektrikli olarak ayarlanabiliyor ve her iki model de iki ön ve iki arka USB portu ile donatılmış.

En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Teknoloji açısından 510 Advanced Edition, Ling OS ile geliyor; bu sistem, GPS navigasyonu, OTA (uzaktan) güncellemeleri ve ses tanıma kontrolü gibi özellikler sunuyor. Güvenlik donanımları arasında ise adaptif hız sabitleyici, trafik işareti tanıma, otomatik acil frenleme, çarpışma önleme uyarısı ve şerit terk uyarısı bulunuyor.

Çinli Wuling, uygun fiyatlı lüks elektrikli otomobil Starlight EV'yi tanıttı

Starlight EV elektrikli otomobil uygun fiyatlı olmasının yanında, performansı konusunda da iddialı. 410 Standard Edition, 41.9 kWh lityum demir fosfat pil paketiyle 410 km menzil sunarken, 510 Advanced Edition 54.5 kWh pil paketiyle 510 km menzile ulaşabiliyor.

Çinli Wuling, uygun fiyatlı lüks elektrikli otomobil Starlight EV'yi tanıttı

Hızlı şarj özelliğiyle bataryalar yüzde 30'dan yüzde 80'e yalnızca 15-20 dakika içinde şarj olabiliyor. Ayrıca, 0'dan 100 km/s hıza ulaşması sadece 7.3 saniye sürüyor ve maksimum hızı 160 km/s. Peki sizce uygun fiyatlı Wuling Starlight EV, elektrikli otomobillere geçiş yapmayı düşünenler için bir dönüm noktası olabilir mi? Sizce bu model, elektrikli araç teknolojisinde yeni bir standart mı belirleyecek? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Çinli Wuling, uygun fiyatlı lüks elektrikli otomobil Starlight EV'yi tanıttı - Son Dakika

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