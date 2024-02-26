Dacia Spring Yenilendi: Özellikleri ve Fiyatı

Başlığı gördükten sonra bazı okurlarımız "daha çıkalı kaç ay oldu ki?" yorumunu yaptı muhtemelen. Otomotiv endüstrisinde yıllardır aynı tasarımları konuşan markalar hep vardı. Ancak Renault ve Dacia bu konuda hep öne atılan marka olma statüsünü korudu. Bu kapsamda en ucuz elektrikli otomobiller arasında gösterilen Spring'de yenilendi. İşte karşınızda yenilenmiş Dacia Spring özellikleri ve fiyatı…
Ön yüzü tamamen yenilendi! İşte yenilenen Dacia Spring özellikleri ve fiyatı…
Dacia model ailesinde köklü bir yenilenmenin ayak sesleri zaten duyuluyordu. Bu kapsamda Duster gerçek anlamda köklü bir değişime gitti ve yeni ön yüzüne kavuştu. Yenilenen Duster modeliyle alakalı haberimizi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu yenilenme hareketi elektrikli modellere de geldi. İlk etapta Dacia Spring kapsamlı bir makyaj operasyonuna alındı. Burada ilk fark edilen detaylar otomobilin tasarım olarak giderek Duster modeline yaklaşması oluyor. Ön bölümde tamamen yeni bir yüze kavuşan model yeni Dacia logosuyla birlikte Y şeklindeki far tasarımına da geçiş yaptı.
Modelin en dikkat çekici noktası da bu esnada gözümüze çarpıyor. Aracın hem ön hem de arka tamponunun al tarafında ufak bir renk hareketi yer alıyor. Rengi ve modeli tanımlamak biraz zor gazete kağıdı motifine benzer yeni bir renk hareketi deneniyor. Extreme paketi ile geleceği tahmin edilen bu model araca ayrı bir hava katmakta.
Aracın tavanında ise artık tavan barları yok. Marka bu adımı "şehir aracında gerek yok" gibi bir izlenimle atmış olabilir. Ancak dünyadan pek çok kullanıcı Spring'lerinin üzerine tavan bagajı ekleyerek kullanıyordu. Bu durum kullanıcıları belki az da olsa üzebilir.
İç mekandaysa teknoloji anlamında yenilikler mevcut. Artık tüm Spring modelleri 7 inç boyutundaki dijital gösterge paneli ile gelecek. Giriş seviyesi versiyonlar hala telefonunuzu multimedya ekranı olarak kullansa da Extreme donanım da 10 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı araçta yerini alacak. Ayrıca Y harfi detaylarına ek olarak araç içi malzeme kalitesinin arttığını da belirtelim.
Anahtarsız otomobiller hala tehlike altında!
Motor seçeneklerine geldiğimizdeyse her iki donanım seçeneği de 27 kWh'lik bir bataryaya ve 220 kilometre menzile sahip. Hızlı şarj desteği olmayan model 30 kW'a kadar şarj gücünü destekliyor ve bu güçte yüzde 20-80 şarj süresini 45 dakika olarak bildiriyor.
Dacia Spring fiyat listesi
Yenilenen versiyonun fiyat listesi henüz belli değil. Ancak güncel olarak ülkemizde satılan Spring'in fiyat listesi şöyle:
Son Dakika › Teknoloji › Dacia Spring Yenilendi: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak. Kars'ta CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ittifaktan rahatsız olduklarını dile getiren çok sayıda CHP'li, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takılan kişiler, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı. Avcılar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında balkona çıkarak yardım isteyenler, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. AK Parti Genel Merkez'de soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde dile getirdiği "Ben seçimi kazanırsam yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına pirim vermeyin" sözleriyle Yeniden Refah Partisi'ne gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi. Erdoğan, "Ben onların adını anmadım" diyerek soruyu soran muhabire "Kendine gel" uyarısında bulundu. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında Fred'i riske etmeme kararı aldı. Sakatlığını yeni atlatan oyuncu, Eryaman Stadyumu'nun zemininden ötürü kadroya alınmayacak. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e verdiği cevapta 'Evet size kaybettireceğiz' dedi. Sakık ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Topal Osman'a bağlıyım' sözüne karşılık olarak 'Biz de Şeyh Sait, Seyit Rıza'nın torunlarıyız' ifadesini kullandı. MKE Ankaragücü maçında tribünlere yönelik yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 1 maç men ve 19 bin 500 TL'lik para cezası aldı. Icardi'nin 1 maçlık cezasına Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'den de tepki geldi. Konserlerine hız kesmeden devam eden Petek Dinçöz, Kıbrıs'taki konserine 4,5 milyon TL'lik takıları ve siyah özel tasarım elbisesiyle çıktı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dinçöz, bir de İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in pavyon dansını yaptı.
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Son Dakika › Teknoloji › Dacia Spring Yenilendi: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.
Kars'ta CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ittifaktan rahatsız olduklarını dile getiren çok sayıda CHP'li, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takılan kişiler, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.
Avcılar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında balkona çıkarak yardım isteyenler, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
AK Parti Genel Merkez'de soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde dile getirdiği "Ben seçimi kazanırsam yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına pirim vermeyin" sözleriyle Yeniden Refah Partisi'ne gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi. Erdoğan, "Ben onların adını anmadım" diyerek soruyu soran muhabire "Kendine gel" uyarısında bulundu.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında Fred'i riske etmeme kararı aldı. Sakatlığını yeni atlatan oyuncu, Eryaman Stadyumu'nun zemininden ötürü kadroya alınmayacak.
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e verdiği cevapta 'Evet size kaybettireceğiz' dedi. Sakık ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Topal Osman'a bağlıyım' sözüne karşılık olarak 'Biz de Şeyh Sait, Seyit Rıza'nın torunlarıyız' ifadesini kullandı.
MKE Ankaragücü maçında tribünlere yönelik yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 1 maç men ve 19 bin 500 TL'lik para cezası aldı. Icardi'nin 1 maçlık cezasına Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'den de tepki geldi.
Konserlerine hız kesmeden devam eden Petek Dinçöz, Kıbrıs'taki konserine 4,5 milyon TL'lik takıları ve siyah özel tasarım elbisesiyle çıktı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dinçöz, bir de İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in pavyon dansını yaptı.
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