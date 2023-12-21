DEİK, Türkiye\'yi teknolojinin merkezi haline getirmek için çalışıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), yurt dışında faaliyet göstermek isteyen hem kamu hem de özel sektörün arasındaki ekonomik ilişkilerin koordinasyonunu sağlıyor. Kendilerinin vizyonlarını açıkladığı basın toplantısında biz de yer aldık ve birkaç soru yönelttik.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu basın toplantısına katıldık

Bizim de katıldığımız basın toplantısında, gençlerin dijital teknolojiler alanında farkındalık kazanması için üniversitelerin de katkılarıyla, özel sektör firmalarının da destekleriyle bir çalışma yürütüleceği duyuruldu.

Bugün detaylı tanıma imkanı bulduğum Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu -DEİK'i sizinle de tanıştırmak isterim. DEİK çatısı altında kurulan Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nin hedefleri, ülkemizin geleceği açısından çok değerli yaklaşımları içeriyor. Toplantıyı özetlediğimiz video ???? pic.twitter.com/sQoX1aspE4 — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) December 20, 2023

15 aydır faaliyetlerine devam eden DEİK'in 3 ana amacından biri, Türkiye'yi teknolojinin ana merkezi haline getirmek. Bir diğeri teknolojik ihracatı artırmak ve sonuncusu ise Türkiye'den küresel pazarda aktif markalar çıkarmak.

İş arkadaşlarım Tesla Model Y'yi nasıl modifiye etti?

2030 yılına kadar yerel 10 marka üretmeyi planlayan DEİK, bu markaların küresel çapta başarı sağlaması için çalışıyor. Bir diğer hedef ise 10 milyar dolarlık teknoloji ihracatı.

Türk iş dünyasının lokomotif kuruluşu Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi, dijital ekonomide Türkiye'yi bir üst lige taşımak ve ülkemizdeki teknoloji ekosistemine küresel ticarette yeni kapılar açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin güçlü ve dinamik bir teknoloji merkezi haline gelmesi hedefiyle 10 sektörel komite ile Türk teknoloji şirketlerine küresel network sunan DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi; FinTek, oyun, Web 3.0, Blokchain, siber güvenlik, girişim sermayesi, yazılım teknolojileri, yenilikçi teknolojiler, bulut teknolojileri, mobil teknolojiler ve sağlık teknolojileri alanlarında dijital ekonominin geleceğine odaklanıyor.