DENEYAP Teknoloji Atölyeleri e-sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Teknoloji

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri e-sınav sonuçları açıklandı

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri e-sınav sonuçları açıklandı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından gerçekleştirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri e-sınav sonuçları belli oldu. 81 ilde gerçekleştirilen sınava 4, 5. ve 8. sınıf öğrencileriyle lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri katıldı. Adaylar sınav sonuçlarını T3KYS ve deneyap.org web siteleri üzerinden takip edebilecek. İtirazlar ise 4 Mayıs saat 23.59'a kadar yapılabilir.

04.05.2024 14:59
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından gerçekleştirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri e-sınav sonuçları belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında 11 başlıkta 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimi için 81 ilde gerçekleştirilen e-sınava, 4, 5. ve 8. sınıf öğrencileriyle lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri katıldı.

Adaylar sınav sürecini T3KYS (Kurumsal Yönetim Sistemi) "t3kys.com" ve "deneyap.org web" siteleri üzerinden takip edebilecek.

e-Sınav itirazları yine adaylar tarafından T3KYS hesapları üzerinden "başvurularım" sayfasındaki sınav itiraz formu üzerinden 4 Mayıs saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

DENEYAP Türkiye Öğrenci Seçme Sınavı'nın 2. aşaması olan "Çevrim İçi Eğitim ve Görev Tamamlama" aşamasıyla ilgili detaylı bilgiler ve duyurular "deneyap.org" web sitesi üzerinden açıklanacak.

11 alanda ücretsiz teknoloji eğitimleri

Geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla eğitim vermek üzere kurulan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, DENEYAP Türkiye Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfının ortak çalışmasıyla yürütülüyor.

DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere ortaokul ve lise olmak üzere iki farklı düzeyde eğitimler veriliyor. 36 aylık eğitim programına dahil olmaya hak kazanan öğrenciler, "Tasarım ve Üretim", "Robotik ve Kodlama", "Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti", "İleri Robotik", "Siber Güvenlik", "Enerji Teknolojileri", "Havacılık ve Uzay Teknolojileri", "Yazılım Teknolojileri", "Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji", "Mobil Uygulama" ve "Yapay Zeka" olmak üzere 11 alanda ücretsiz teknoloji eğitimleri alıyor.

Eğitim süreci, ilk 24 ay proje temelli dersler ve son 12 ay takımlar dönemi olmak üzere iki aşamadan oluşuyor.

Türkiye'nin gelişimine öncülük edecek olan Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirecek nesillerin yetiştirilmesi amacıyla kurulan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, uzman eğitmen kadrosu tarafından hazırlanan öğretim programı ile atölyeler Geleceğin Teknoloji Yıldızları'nın gelişimini destekleyerek insanlık ve ülke adına teknolojik yeniliklerle başarılı ürünler ortaya koyma amacını taşıyor.

Ülke gelişimine yüksek katkı sağlayabilecek yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi ve bu öğrencilerin gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması; gençlerin takım çalışması, yenilikçi düşünce ve proje geliştirme odaklı eğitim programları ile daha üretken olmaları hedefleniyor.

DENEYAP Teknoloji Atölyesi projeleri, yeterli fiziki imkanlar ve donanımlar sağlayarak gençlerin bilim ve teknolojide yenilik üretebilen bireyler olmalarını amaçlıyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji DENEYAP Teknoloji Atölyeleri e-sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

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