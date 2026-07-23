Kayaca'da 7 milyon yıllık yaşamın izleri gün yüzüne çıkarıyor - Son Dakika
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Kayaca'da 7 milyon yıllık yaşamın izleri gün yüzüne çıkarıyor

Kayaca\'da 7 milyon yıllık yaşamın izleri gün yüzüne çıkarıyor
23.07.2026 10:33  Güncelleme: 10:34
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tavas Kayaca Omurgalı Fosil Lokalitesi'ndeki bilimsel kazı çalışmalarına 2025 ve 2026 sezonlarında da destek vermeyi sürdürüyor. Üst Miyosen dönemine ait zengin fosil yatağı, zürafa, gergedan, fil gibi birçok türün kalıntılarıyla Türkiye'nin en önemli paleontolojik alanları arasında yer alıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tavas Kayaca Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde yürütülen bilimsel kazı çalışmalarına 2025 ve 2026 sezonlarında da destek vermeyi sürdürüyor. Üst Miyosen dönemine tarihlenen lokalite, zürafalardan gergedanlara, fillerden üç parmaklı atlara kadar birçok türün fosilleriyle Türkiye'nin en önemli paleontolojik alanları arasında gösteriliyor.

Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Kayaca Omurgalı Fosil Lokalitesi, milyonlarca yıl öncesine ait yaşamı aydınlatan buluntularıyla bilim dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Denizli Müze Müdürlüğü denetiminde ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek koordinasyonunda sürdürülen kazı çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2025 ve 2026 sezonlarında da destek veriyor.

Yaklaşık 7 milyon yıl öncesine, Üst Miyosen dönemine tarihlenen Kayaca Omurgalı Fosil Lokalitesi, 2017-2021 yıllarında yürütülen yüzey araştırmaları sırasında keşfedildi. Tavas'a bağlı Kayaca Mahallesi yakınlarındaki eski kömür madeni çevresinde bulunan alan, bugün Türkiye'nin en zengin omurgalı fosil yataklarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kazılarda bugüne kadar yüzlerce fosil gün yüzüne çıkarıldı. Bölgede üç parmaklı atlar (Hipparion), çeşitli sığır ve antilop türleri, zürafalar, gergedanlar, domuzgiller, fil ve deinotherium gibi iri memelilerin yanı sıra sırtlan, kedi ve sansargiller gibi etçiller, kirpiler, kaplumbağalar ve kuşlara ait fosil kalıntıları tespit edildi. Araştırmacılar, bu zengin fosil çeşitliliğinin Anadolu'nun milyonlarca yıl önce savan benzeri geniş otlaklar ve ormanlık alanlardan oluşan bir ekosisteme sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor.

Bilim insanlarına göre Kayaca, yalnızca Türkiye için değil, Avrupa ve Asya arasındaki büyük memeli göçlerinin anlaşılması açısından da önemli bir referans noktası niteliği taşıyor. Özellikle iyi korunmuş kafatası ve iskelet buluntuları, Geç Miyosen dönemindeki hayvan topluluklarının evrimi ve biyocoğrafyası hakkında yeni bilgiler sunuyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da kazı çalışmalarına verilen desteğin süreceğini belirterek, "Tavas Kayaca Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde, Denizli Müze Müdürlüğü denetiminde ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek koordinasyonunda yürütülen bilimsel kazı çalışmalarına, 2025 ve 2026 sezonlarında destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Coğrafyamızın milyonlarca yıllık geçmişini gün yüzüne çıkaran, bilim dünyasına önemli katkılar sunan bu değerli çalışmalara; diğer arkeolojik ve paleontolojik kazılarda olduğu gibi destek vermeye devam edeceğiz. Bilime, kültürel mirasımıza ve Denizli'mizin kadim değerlerine sahip çıkmayı sürdüreceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Tavas, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kayaca'da 7 milyon yıllık yaşamın izleri gün yüzüne çıkarıyor - Son Dakika

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