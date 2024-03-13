Discord'a gömülü uygulama ve oyun ekleme imkanı

Discord, aylar önce uygulama içerisinde gömülü olan uygulamaları ve birkaç oyunu kullanıcılara sunmuştu. Şimdilik sınırlı uygulamalar ve oyunlar kullanıma açık olsa da, yakın zamanda bu sınırlama kalkacak gibi görünüyor. 18 Mart'tan itibaren geliştiriciler Discord'a gömülü uygulama ve oyun ekleyebilecekler. İşte detaylar…
Geliştiriciler artık Discord'a gömülü uygulama ve oyun ekleyebilecekler
Sohbet uygulamasının blog sayfası üzerinde yaptığı resmi açıklamalara göre Discord, 18 Mart'tan itibaren sınırlı olan Etkinlikler kısmında bulunan oyunlara ve uygulamalara geliştircilerin yenileri eklemesine olanak sağlayacak. Yapılan bu geliştirmeler sayesinde platform, daha fazla kişiye erişmeyi ve geliştiricilerin de Discord'da bir oyun ve uygulama topluluğuna sahip olmasını amaçlıyor.
Eğer siz de Discord kullanıyorsanız, Etkinlikler kısmı sayesinde YouTube, Gartic Phone, ve Land-io gibi mini oyunlara ve arkadaşlarınızla beraber video izleme imkanını görmüş olmalısınız. 18 Mart itibaren uygulamaya özel gömülü yeni oyunlar ve uygulamaları geliştiriciler ekleyebilecekler. Daha öncesinde olduğu gibi yeni eklenecek oyunlar da Discord içerisinde gömülü bir pencerede açılacak.
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Discord, "Oldukça fazla Discord geliştiricisi ne zaman kendi uygulamalarını geliştireceklerini merak ederek Etkinlikler'e göz diktiler. 18 Mart'tan itibaren Discord geliştiricileri Gömülü Uygulama Yazılım geliştirme kiti (SDK) sayesinde direkt olarak platformda oynanabilen yeni oyunlar ve deneyimler geliştirebilecekler." açıklamasında bulundu. Daha geniş bir etkinlik imkanı sunacak olan Discord, insanların kendilerine arkadaşlar bulabileceği ve kolayca bilgi alışverişinde bulunabileceği bir platform oluşturmayı planlıyor.
Ayrıca kullanıcılar bu uygulamaları hesaplarına ekleyerek farklı sunuculara taşıyabilecekler ve bu sayede uygulamalar daha popüler hale gelebilecek. Dahası Discord, prototip uygulama fikirleri olan geliştiricilere 30.000$'a kadar fon sağlayabileceğini duyurdu. Bu açıklamalarla birlikte platformun her şeyi uygulama üzerinde yapılabilmesini sağlamayı hedeflediğini ve kullanıcıların daha aktif bir şekilde Discord üzerinde oyun ve uygulamalarla uğraşmasını istediğini anlayabiliyoruz.
Peki siz Discord Etkinlikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Discord'a gömülü uygulama ve oyun ekleme imkanı - Son Dakika
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