Discord\'da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt

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Sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandıran iddialar, Deha Tuzcu isimli bir kullanıcının Discord platformunda kız çocuklarına yönelik zorbalık ve tacizlerde bulunduğu yönünde. Özellikle genç kullanıcılar arasında endişe yaratan bu durum, Ecrin Su Çoban'ın da benzer şekilde insanlara şantaj ve tehditte bulunduğu yönündeki söylemlerle birlikte gündeme geldi.

'HAKKIMDAKİ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN'

Ecrin Çoban, bu iddialara sessiz kalmayı tercih etmişti ancak sosyal medya üzerinden kendisine yönelik suçlamaların artması üzerine sessizliğini bozdu. Çoban, "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü olan iddialara itibar etmeyiniz. Bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ailem ile birlikte suç duyurusunda bulunduk. Gerekli açıklamayı avukatım ile birlikte detaylı şekilde vereceğimi bilmenizi isterim," diyerek kamuoyuna açıklamada bulundu.