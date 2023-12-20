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Discord, Opera GX kullanıcılarına ücretsiz Nitro aboneliği sunuyor - Son Dakika
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Discord, Opera GX kullanıcılarına ücretsiz Nitro aboneliği sunuyor

Discord, Opera GX kullanıcılarına ücretsiz olarak Nitro aboneliği hediye ediyor. Nitro aboneliği, kullanıcılara hareketli avatar ve arka plan, daha büyük dosya paylaşımı gibi avantajlar sunuyor. Kampanyadan yararlanmak için Opera GX tarayıcısını indirip, Discord'a yönlendirilen sayfada ödeme yapmanız gerekiyor.

Discord, Opera GX kullanıcılarına ücretsiz Nitro aboneliği sunuyor
20.12.2023 - 23:13,
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2015 yılında kullanıma sunulan Discord, son yıllarda dünya çapında, özellikle ülkemizde büyük bir popülerlik kazandı. Oyun severlerin yanı sıra geniş bir kesime hitap eden bu uygulama, yenilikçi özellikleri sayesinde diğer platformlara karşı önemli üstünlük sağladı.

İnsanların kendi sunucularını oluşturarak topluluklar kurmalarına imkan sunan Discord, böylelikle milyonlarca kullanıcı çekmeyi başardı. Öte yandan platform, düzenlediği kampanyalar ile kullanıcıları mutlu etmeyi amaçlıyor. Son olarak Discord, Opera ile yaptığı işbirliği kapsamında ücretli olarak sunulan Nitro aboneliğini hediye ediyor. İşte bilmeniz gerekenler…

Discord'dan Opera GX kullanıcılarına bedava Nitro fırsatı!

Bilmeyenler için Discord Nitro, kullanıcılara hareketli avatar ve arka plan, daha büyük dosya paylaşımı, uygulama için tema seçenekleri, daha fazla sunucuya katılabilme ve daha uzun mesajlar atabilme gibi avantajlar sunuyor.

Discord, Opera GX kullanıcılarına ücretsiz Nitro aboneliği sunuyor

Discord, Opera GX kullanıcılarına normal şartlarda 74,99 TL'ye satılan 1 aylık Nitro aboneliği hediye ediyor. Bu kampanyadan yararlanabilmek için tarayıcının telefon veya bilgisayarınızda yüklü olması yeterli. O halde bedava şekilde Discord Nitro alabilmek için yapmanız gerekenlere geçelim.

Discord mobil uygulaması yepyeni özelliklerle güncelleniyor!

Opera GX üzerinden ücretsiz şekilde Discord Nitro alabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Opera GX tarayıcısını bilgisayar veya telefonunuza indirin.

Bilgisayar uygulaması

Google Play Store

App Store

2. Adım: Buraya tıklayarak hediyeyi alma sayfasına ulaşın.

3. Adım: Sayfanın biraz aşağısına kaydırın ve "CLAIM" butonuna tıklayın.

4. Adım: Discord'a ait bir web sayfasına yönlendirileceksiniz. Burada hediyeyi alabilmek için "Next" (Devam Et) butonuna tıklayın.

5. Adım: Gerçek bir kişi olduğunu doğrulama amacıyla Discord hesabınıza ekli banka/ kredi kartınızı seçerek 74,99 TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor. Merak etmeyin, birkaç dakika içerisinde geri iade yapılacak.

6. Adım: İşte bu kadar! Discord Nitro aboneliği etkinleştirildi.

Opera GX kullanıcıları, 17 Haziran 2024 tarihine kadar Discord Nitro hediyesi talep edebilir. Bununla beraber kampanyandan yararlanabilmek için son 12 ay içerisinde Nitro abonesi olmama şartı olduğunu da belirtelim.

NOT:  Discord Nitro, abonelik süresi sona erdikten sonra da devam edecektir. Eğer sadece 1 ay denemek istiyorsanız, yenilenme tarihi gelmeden önce iptal etmeyi unutmayın. Aksi taktirde banka hesabınızdan ödeme alacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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