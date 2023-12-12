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Disney Dizileri Netflix'e Geliyor - Son Dakika
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Disney Dizileri Netflix'e Geliyor

Disney, Netflix ile kısa vadeli bir içerik anlaşması imzalayarak 14 popüler televizyon dizisinin lisansını verecek. Bu diziler arasında The Wonder Years, This is Us, My Wife & Kids, ESPN 30 for 30, The Resident, White Collar, Reba, Archer, How I Met Your Mother, Lost, Prison Break, The Hughleys, Bernie Mac ve Home Improvement yer alıyor.

Disney Dizileri Netflix\'e Geliyor
12.12.2023 - 21:13,  Güncelleme: 21:17
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Birkaç yıl önce birçok programı Netflix'te izleyebileceğimizi düşünüyorduk. Ancak şimdi işler değişti. Film stüdyolarının kendi yayın hizmetlerini oluşturmasıyla birlikte içeriklerini geri almaya başladı. Artık en sevdiğiniz programları nerede izleyeceğinizi öğrenmek için bir araştırma yapmalısınız. Disney kitaplığında bulunan bir düzineden fazla dizi 2024'te Netflix'e gelecek. İşte detaylar…

Disney'e ait popüler diziler Netflix kitaplığına giriyor!

Disney Entertainment, Netflix ile kısa vadeli bir içerik anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Disney, Netflix'te olmayan 14 popüler televizyon dizisinin lisansını verecek. İşte popüler dizilerin Netflix'teki yayın tarihleri:

Disney Dizileri Netflix'e Geliyor

The Wonder Years (1 Ocak 2024)

This is Us (8 Ocak 2024)

My Wife & Kids (5 Şubat 2024)

ESPN 30 for 30  (Şubat- Aralık 2024'ten itibaren 25 bölüm)

The Resident (4 Mart 2024)

White Collar (1 Nisan 2024)

Reba (6 Mayıs 2024)

Archer (13 Mayıs 2024)

How I Met You Mother (3 Haziran 2024)

Lost (1 Temmuz 2024)

Prison Break (29 Temmuz 2024)

The Hughleys (2 Eylül 2024)

Bernie Mac (1 Ocak 2025)

Home Improvement (1 Şubat 2025)

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Bu listede, daha önce hiç Netflix kitaplığına girmemiş diziler var. Hiç şüphesiz NBC'nin duygusal draması This Is Us gelecek yılın ocak ayında yayınlanmaya başladığından itibaren Netflix izleyicilerinin dikkatini çekecek. Ayrıca Suits de bu yılın başlarında hizmete hakim olduğunda kaldığı yerden devam edecek.

Archer, 17 aralıkta yayın hayatına son verecek. Archer, 2009'dan 2023'e kadar 14 sezon boyunca yayınlandı. Ayrıca yeni nesil Netflix kullanıcıları da efsane dizi Lost'u Netflix kitaplığından seyredebilecek.

Hulu içeriklerine ise yalnızca Amerika'da yaşayan kullanıcılar erişebiliyor. Netflix Disney'in ardından Hulu ile anlaşma sağladı. Hulu bu programların lisanslanmasının yanı sıra, 2024 baharından itibaren Grey's Anatomy'nin 19 sezonunun tamamının ortak özel yayın haklarını da Netflix ile paylaşacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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