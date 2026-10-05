DPÜ HİLAL Takımı, TEKNOFEST 2026\'da 94,68 puanla Türkiye birinciliğini kazandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), TEKNOFEST 2026 finallerinde 13 takımla yer alırken, Mesleki Yetenek Yarışması'nda mücadele eden HİLAL Takımı Türkiye birinciliğini elde etti.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne akademik bilgi ve nitelikli insan kaynağıyla katkı sunan DPÜ, TEKNOFEST 2026'da önemli bir başarıya imza attı. Farklı mühendislik ve teknoloji alanlarında 13 takımla finallerde yer alan üniversite, Mesleki Yetenek Yarışması'nda HİLAL Takımı ile Türkiye birincisi oldu.

Makine Mühendisi ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Özkan Kara, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi İclal Altınel ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında doktora mezunu Dr. Ramazan Bayat'tan oluşan HİLAL Takımı, finalde 94,68 puan alarak birincilik elde etti.

Final aşamasında takım üyelerinden, kendilerine verilen teknik proje doğrultusunda tesisat sistemini kurmaları, ölçü ve kotları hassas şekilde uygulamaları, bağlantıları gerçekleştirmeleri ve sistemi basınç testiyle doğrulamaları istendi.

Değerlendirmede teknik ölçü hassasiyeti, işçilik kalitesi, sızdırmazlık, iş sağlığı ve güvenliği ile raporlama gibi mühendislik kriterleri dikkate alındı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, TEKNOFEST 2026'da Türkiye birinciliği elde eden HİLAL Takımı'nın başarısının, farklı mühendislik disiplinlerinin ortak bir problem etrafında buluşmasının önemli bir örneği olduğunu belirtti.

HİLAL Takımı'nın TEKNOFEST 2026'da elde ettiği Türkiye birinciliğinin üniversite açısından önemli bir başarı olduğunu ifade eden Rektör Kızıltoprak, teorik bilginin uygulamalı mühendislik becerileriyle birleştirilmesinin bu başarıda önemli rol oynadığını vurguladı.

Rektör Kızıltoprak, elde edilen derecenin DPÜ'nün disiplinlerarası çalışma kültürünü ve uygulamalı mühendislik yaklaşımını ortaya koyduğunu belirterek, üniversitenin nitelikli insan kaynağı yetiştirme vizyonunun da bu başarıyla somut şekilde görüldüğünü ifade etti.