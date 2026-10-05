DPÜ HİLAL Takımı, TEKNOFEST 2026'da 94,68 puanla Türkiye birinciliğini kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DPÜ HİLAL Takımı, TEKNOFEST 2026'da 94,68 puanla Türkiye birinciliğini kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DPÜ HİLAL Takımı, TEKNOFEST 2026\'da 94,68 puanla Türkiye birinciliğini kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DPÜ, TEKNOFEST 2026 finallerinde 13 takımla yer aldı; Mesleki Yetenek Yarışması'nda HİLAL Takımı 94,68 puanla Türkiye birincisi oldu. Rektör Kızıltoprak, başarının disiplinlerarası çalışma kültürünü ve uygulamalı mühendislik yaklaşımını ortaya koyduğunu belirtti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), TEKNOFEST 2026 finallerinde 13 takımla yer alırken, Mesleki Yetenek Yarışması'nda mücadele eden HİLAL Takımı Türkiye birinciliğini elde etti.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne akademik bilgi ve nitelikli insan kaynağıyla katkı sunan DPÜ, TEKNOFEST 2026'da önemli bir başarıya imza attı. Farklı mühendislik ve teknoloji alanlarında 13 takımla finallerde yer alan üniversite, Mesleki Yetenek Yarışması'nda HİLAL Takımı ile Türkiye birincisi oldu.

Makine Mühendisi ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Özkan Kara, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi İclal Altınel ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında doktora mezunu Dr. Ramazan Bayat'tan oluşan HİLAL Takımı, finalde 94,68 puan alarak birincilik elde etti.

Final aşamasında takım üyelerinden, kendilerine verilen teknik proje doğrultusunda tesisat sistemini kurmaları, ölçü ve kotları hassas şekilde uygulamaları, bağlantıları gerçekleştirmeleri ve sistemi basınç testiyle doğrulamaları istendi.

Değerlendirmede teknik ölçü hassasiyeti, işçilik kalitesi, sızdırmazlık, iş sağlığı ve güvenliği ile raporlama gibi mühendislik kriterleri dikkate alındı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, TEKNOFEST 2026'da Türkiye birinciliği elde eden HİLAL Takımı'nın başarısının, farklı mühendislik disiplinlerinin ortak bir problem etrafında buluşmasının önemli bir örneği olduğunu belirtti.

HİLAL Takımı'nın TEKNOFEST 2026'da elde ettiği Türkiye birinciliğinin üniversite açısından önemli bir başarı olduğunu ifade eden Rektör Kızıltoprak, teorik bilginin uygulamalı mühendislik becerileriyle birleştirilmesinin bu başarıda önemli rol oynadığını vurguladı.

Rektör Kızıltoprak, elde edilen derecenin DPÜ'nün disiplinlerarası çalışma kültürünü ve uygulamalı mühendislik yaklaşımını ortaya koyduğunu belirterek, üniversitenin nitelikli insan kaynağı yetiştirme vizyonunun da bu başarıyla somut şekilde görüldüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA
TeknofestTeknolojiTürkiyeRektörEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
41. kattan atlayarak canına kıydı Geride yürek burkan mesajlar kaldı 41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
11:10
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
11:02
Savunma sanayisinde tarihi imza 51 yıllık rekor kırıldı
Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı
10:45
Germencik’te baba katili hükümlü yakalandı Cezaevi izninde babasını bıçakla öldürmüş
Germencik'te baba katili hükümlü yakalandı! Cezaevi izninde babasını bıçakla öldürmüş
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
10:25
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu Arda’yı yalnız bırakmışlar
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:18:04. #7.12#
SON DAKİKA: DPÜ HİLAL Takımı, TEKNOFEST 2026'da 94,68 puanla Türkiye birinciliğini kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei