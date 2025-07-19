Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Eşini aldatırken yakalanan CEO, sessizliğini bozdu

ABD'nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde sahneye damga vuran "kiss cam" (öpücük kamerası), beklenmedik bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Müzik ve eğlencenin dorukta olduğu anlarda ekrana yansıyan görüntü, teknoloji dünyasında bomba etkisi yarattı.

SARMAŞ DOLAŞ YAKALANDILAR

1 milyar dolar değerindeki yazılım şirketi Astronomer'ın CEO'su Andy Byron, kameraya şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot ile sarmaş dolaş yakalanınca, yıllardır gizlenen yasak aşk ifşa oldu. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüler sonrası günlerce sessiz kalan CEO Andy Byron, sonunda bir açıklama yaparak ilişkiyi doğruladı.

"BU ANI KABUL EDİYORUM"

Andy Byron, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hayal kırıklığına neden olan bu anı kabul ediyorum. Müzik ve neşe dolu bir gece olması gereken şey, çok kişisel bir hatanın kamuya açık bir sahnede oynanmasına dönüştü. Eşimden, ailemden ve Astronomer ekibinden içtenlikle özür diliyorum. Bu, olmak istediğim kişi değil. Mahremiyet talep ediyorum."

HEM AİLE HEM İŞ YERİ SARSILDI

CEO'nun açıklaması sonrasında şirket içinde de büyük bir huzursuzluk yaşandığı öne sürülüyor. Şirketin İK müdürü Kristin Cabot'un da görevden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, etik tartışmalar iş dünyasında yeniden gündeme taşındı.