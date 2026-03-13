Düzce Bilim Merkezi 32 Bin Öğrenci Ağırladı - Son Dakika
Düzce Bilim Merkezi 32 Bin Öğrenci Ağırladı

Düzce Bilim Merkezi 32 Bin Öğrenci Ağırladı
13.03.2026 12:13
Düzce Bilim Merkezi, 2024'ten beri 32 binden fazla öğrenciyi bilimle buluşturdu.

Düzce Bilim Merkezi, faaliyetlerine başladığı 2024 yılından bu yana ağırladığı 32 bini aşkın öğrenciye bilim ve teknolojiyi sevdirdi.

Düzce Belediyesinin girişimleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle Mart 2024'te açılan merkez, gelecek nesilleri bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştırıyor.

Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere, kamu kurumlarının işbirliğiyle belirli periyotlarda merkezde ağırlanan çocuklar ve gençler, bilimin heyecan verici dünyasını deneyimleyerek keşfediyor.

5 bin 600 metrekaresi kapalı olmak üzere, yaklaşık 8 bin metrekare alanda hizmet veren Düzce Bilim Merkezi, 2 yılda 32 bini aşkın bilim meraklısı öğrenciyi ağırladı.

Türkiye'nin 12. büyük ölçekli bilim merkezi olarak Bolu, Zonguldak ve Sakarya başta olmak üzere, çevre illere de hizmet veren merkezin interaktif sergi alanında 60 farklı düzenek yer alıyor.

Üst katında ayrı konseptlerde hazırlanan uzay ve havacılık, robotik ve kodlama, temel bilimler, tasarım, matematik ve keşif atölyelerinde haftanın her günü verilen ücretsiz eğitimlerle öğrencilere teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı sunuluyor.

"İnteraktif atölye çalışmalarıyla teorik bilgilerini pekiştiriyorlar"

Bilim Merkezi Yönetici Yardımcısı ve Robotik Kodlama Eğitmeni Barış Çetin, AA muhabirine, 2024 Mart'ta ilk ziyaretçilerini kabul etmeye başlayan merkezde bilim ve toplumu bir araya getirdiklerini söyledi.

Merkezin interaktif sergi salonu ve atölyeler olmak üzere iki ana bölümden oluştuğunu anlatan Çetin, "Sergi salonunda 60 düzeneğimiz var. Ziyaretçiler bu düzenekleri kullanarak bilim ve teknoloji dünyasını deneyimliyor. Yukarıda atölyelerimiz bulunuyor. Robotik ve kodlama, temel bilimler, tasarım, matematik, uzay ve havacılık ile keşif olmak üzere 6 atölyemiz mevcut. Atölyelerimiz randevu sistemiyle çalışıyor. Öğrenciler geldiklerinde daha önce okullarında görmüş oldukları ya da burada aldıkları teorik bilgileri uygulamaya geçiriyorlar." diye konuştu.

Çetin, bilim meraklısı gençlerin ve çocukların hem Düzce'den hem de çevre illerden merkeze geldiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Açıldığımızdan bu yana 32 binden fazla öğrenci sergi salonumuza ve atölyelerimize ziyarette bulundular. Ağırladığımız öğrenciler ve ailelerinden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Düzce'de böyle bir yer olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Burada, başrolde kendilerinin olduğu interaktif etkinlikler düzenliyoruz. İnteraktif atölye çalışmalarıyla teorik bilgilerini pekiştiriyorlar. Burası büyük ölçekli bilim merkezi olarak geçiyor. Bolu, Zonguldak, Sakarya gibi çevre illerden de öğrencileri ağırlıyoruz. Merkezimiz öğrencilerin ufkunu açarak yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor."

Düzce Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Elif Bayram, merkeze birçok kez geldiğini belirterek "Burada kapsamlı eğitimler veriyorlar. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Bilim ve teknolojiyi deneyimleyerek öğreniyoruz." dedi.

Aynı okuldan 11. sınıf öğrencisi Tuana Sevgi de etkinliklerin aynı zamanda eğlenceli olduğunu dile getirerek "Zaten bilişim alanında okuduğumuz için deneyler yaparak öğreniyoruz. Buraya ilk geldiğimde de merak doluydum, heyecanlıydım açıkçası. Yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

