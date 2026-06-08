Düzce Üniversitesi'nden Önemli Başarı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nden Önemli Başarı

Düzce Üniversitesi\'nden Önemli Başarı
08.06.2026 18:35
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Düzce Üniversitesi, TÜBİTAK sıralamasında ilk 50'de yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Düzce Üniversitesi, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (TÜBİTAK-ARDEB) performans göstergelerine göre hazırlanan proje bazlı genel sıralamada ilk 50'de yer alarak önemli bir başarının sahibi oldu.

Başvuru sayısı, desteklenen proje sayısı, destek oranı, öğretim üyesi başına düşen proje ve öğretim üyesi başına düşen destek miktarı gibi göstergelerin yer aldığı sıralamada 50. sırada yer alan Düzce Üniversitesi, proje alanında da ülkemizdeki en iyi ilk 50 üniversite arasında girdi. Devlet üniversiteleri arasında 34. olan Düzce Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 14. olarak başarılarına bir yenisini ekledi.

2021-2025 yılları arasında kapsayan sıralamada, dikkat çekici bir başarı elde eden Düzce Üniversitesi, araştırma kapasitesi ve proje altyapısında büyük yapısal dönüşüme imza atarak proje başarılarında öncü üniversite olmayı başardı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Teknoloji, Tübitak, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Düzce Üniversitesi'nden Önemli Başarı - Son Dakika

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