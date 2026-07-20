Düzce\'ye Teknoloji Geliştirme Merkezi Müjdesi

KGF yönetim kurulu başkanı Erdoğan Özegen ve KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu'ndan Düzce'ye teknoloji geliştirme merkezi kurulacağının sözünü verdiler.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ile KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nun Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Düzce'deki teknoloji firmalarının kapasitelerini artırmak ve global pazarlara erişimlerini hızlandırmak amacıyla Düzce'de KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) kurulacağının müjdesini verdi.

Çoğunluğu büyükşehirlerde olmak üzere toplamda 42 adet olan TEKMER'den, Ticaret ve Sanayi Odaları bünyesindeki ilk 5 KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi'nden birinin Düzce'de kurulacağının sözünü veren İbrahimcioğlu, diğer örneklerinde de olduğu gibi özellikle teknoloji firmalarının rekabet gücünün artırılması noktasında Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin önemli faaliyetler yürüttüğünü ifade etti.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Gelişen ve parlayan kent olma yolunda hızla ilerleyen Düzce'mize oda olarak bir değeri daha kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Katma değeri yüksek üretimde en önemli sektörlerden biri olan Teknoloji sektörüne yönelik çalışmalar yürüten ve destekler sağlayan KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi'ni KOSGEB Başkanımız kıymetli hemşerimiz Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile birlikte Düzce'ye kazandırıyoruz. Bu gelişmenin yaşanmasında emeği geçen KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. KOSGEB Düzce Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin sektöre, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE