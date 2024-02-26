Dying Light 2 Stay Human Hedefi Tutturamadı

2015 yılında piyasaya sürülen ve şu anda dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan Dying Light'ı bilmeyen yoktur. Techland tarafından geliştirilen oyun, büyük bir salgının başlamasıyla insanların zombiye dönüştüğü kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Dying Light, sadece hikayesiyle değil, aynı zamanda parkur mekanikleriyle de büyük beğeni topladı.
Techland, bu başarının ardından Şubat 2022'de Dying Light serisinin devam oyunu Dying Light 2 Stay Human'ı piyasaya sürdü. Bu oyun da mekanikleri ile oyunculardan tam not almayı başardı. Bugün ise bir Techland çalışanı, Dying Light 2 Stay Human için dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Dying Light 2 Stay Human için hedefi tutturamadılar!
Geçtiğimiz günlerde Dying Light 2 Stay Human'ın ilk oyundan daha az oynandığı ortaya çıktı. PCGamesN ekibi ise Techland'da Dying Light serisinin geliştirilmesinden sorumlu Tymon Smektala ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajda Smektala'ya ikinci oyunun beklenen ilgiyi görmemesine dair düşünceleri soruldu.
Smektala, Dying Light'ın zengin içeriğe sahip olmasına rağmen uygun fiyata satılması sebebiyle ikinci oyunun onu geçmesinin zor olduğunu söyledi. Ancak buna rağmen iki oyunu da geliştirmekten memnun olduklarını belirtti.
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Röportajda oldukça şeffaf konuşan Smektala, Techland'ın Dying Light 2 Stay Human için hedefine ulaşamadığını itiraf etti. Ancak buna rağmen oyuncuların istediklerini dikkate alarak geliştirme sürecine devam etmeye kararlı olduklarını söyledi.
Dying Light, ikinci oyundan neden daha fazla oynanıyor?
Oyuncular tarafından yapılan geri bildirimlere göre ilk oyun, parkur mekanikleri bakımından ikinci oyuna kıyasla daha fazla aksiyon sunuyor. Bununla beraber Dying Light'ın daha korkutucu bir atmosfere sahip olduğu söyleniyor.
Tabii herkes böyle düşünmüyor. Zira Dying Light 2 Stay Human'ın daha korkutucu olduğunu söyleyenler de var. Ancak büyük çoğunluk, aksi düşüncede.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Dying Light mı yoksa Dying Light 2 Stay Human mı daha iyi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Dying Light 2 Stay Human Hedefi Tutturamadı - Son Dakika
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