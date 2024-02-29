Mobil Dünya Kongresi 2024 (MWC 2024), teknoloji dünyasının en yenilikçi ve dikkat çekici ürünlerini bir araya getirdi. Bu yeniliklerin başında, DynaVisual tarafından geliştirilen esnek ekranlar yer alıyor. DynaVisual, kişisel giyilebilir cihazlar için tasarladığı bu esnek ve yüksek görünürlüklü LED panellerle teknoloji ve futbol dünyasında yeni bir sayfa açıyor.
Dynavisual Pad: Futbol ve basketbol stadyumlarına renk katacak
DynaVisual'ın geliştirdiği Dynavisual Pad, esnek ekran teknolojisindeki son yenilik. Bu ürün, esnekliği ve yüksek parlaklık değerleriyle dikkat çekiyor. Bir yandan esnek yapısıyla giyilebilir teknoloji alanında yenilikler sunarken, diğer yandan 6000 nit değerindeki parlaklığı ile futbol stadyumu gibi açık alanlarda bile rahatça görülebiliyor.
Bu esnek paneller, 16×32 piksel dizilimine sahip olup, düşük çözünürlüklerine rağmen son derece parlak ve etkileyici görseller sunuyor. Geleneksel OLED ekranlardan farklı olarak, bu ürünler daha çok etkinliklerde ve açık alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış durumda.
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Kullanım Alanları: Futbol'dan Güvenliğe
DynaVisual'ın 'Sürü Teknolojisi' ise, birden fazla Dynavisual Pad'in bir araya gelerek dev bir ekran oluşturabilmesine olanak tanıyor. Bu, özellikle futbol gibi spor etkinlikleri ve konserlerde kullanılarak, seyircilerin dev bir ekran gibi hareket etmesini sağlayabilir.
Her bir Pad, etkinliklerde farklı renkler ve görseller gösterebilir, böylece izleyiciler etkinliğin bir parçası haline gelebilir. Teknoloji meraklıları ve etkinlik organizatörleri için Dynavisual Pad, kesinlikle gözden kaçırılmaması gereken bir yenilik olarak öne çıkıyor.
DynaVisual Pad'in kullanım alanları oldukça geniş. Pazarlama ve reklamcılık alanında, marka logoları, mesajlar ve diğer görselleri kolaylıkla gösterebilirken; güvenlik personeli için de yol gösterici mesajlar ve uyarılar sunabilir. Bisiklet sürücüleri için dönüş sinyalleri gibi kişisel kullanımlar da mümkün.
Bu teknolojiyi nasıl buldunuz? Sizce futbol veya basketbol stadyumlarında kullanılmalı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › DynaVisual Pad: Futbol ve basketbol stadyumlarına renk katacak - Son Dakika
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