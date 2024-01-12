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eBay Çalışanları, Eleştiren Çifte Canlı Örümcek ve Hamamböceği Gönderdi - Son Dakika
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eBay Çalışanları, Eleştiren Çifte Canlı Örümcek ve Hamamböceği Gönderdi

eBay yöneticileri, şirketi eleştiren blog yazarı David ve Ina Steiner çiftine canlı örümcek ve hamamböceği göndererek tacizde bulundu. Mahkeme, şirketin çifte 3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Taciz kampanyasının, çifte yönelik rahatsız edici taktikler uygulayan eski eBay çalışanları tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. eBay, mahkemenin kararını kabul etti ancak eski çalışanlarına yönelik cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmadı.

eBay Çalışanları, Eleştiren Çifte Canlı Örümcek ve Hamamböceği Gönderdi
12.01.2024 - 14:24,
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Online perakende satış şirketi eBay'ın çalışanları, şirketi eleştiren blog yazarı David ve Ina Steiner, çiftine canlı örümcek ve hamamböceği gönderdi.

Mahkeme şirketin çifte 3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme belgelerine göre, eBay yöneticilerinin, şirketi eleştiren çifte canlı örümcekler ve hamamböcekleri gönderdiği görüldü. Bu olay, esasen bir çevrimiçi bülten olan EcommerceBytes'ın, eBay yöneticilerini rahatsız eden içeriği nedeniyle şirketle ilgili haberler yapan Ina ve David Steiner çiftini hedef alan geniş kapsamlı bir taciz kampanyasıyla ilgiliydi.

Belgelerde, eski eBay çalışanlarından Jim Baugh ve altı kişinin, Steiners çiftini yıldırmak amacıyla bir dizi rahatsız edici taktik uyguladığı detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Çiftin bu kampanya sonucunda "duygusal, psikolojik ve fiziksel olarak" büyük bir zorluğa maruz kaldığı ifade edilmektedir.

Massachusetts Başsavcısı Vekili Josh Levy, AP'ye gönderdiği e-posta açıklamasında, "eBay'in kesinlikle korkunç, suç teşkil eden davranışlarda bulunduğunu" belirtti ve bu davranışların, mağdur olan Steiners çiftini korkutmaya yönelik kapsamlı bir kampanyanın parçası olduğunu vurguladı.

E-ticaret devi eBay, mahkemenin çifte yönelik taciz suçlamaları için 3 milyon dolar para cezası ödemesi yönündeki kararını kabul etti. Ancak, bu durum eBay'in suçlamalardan sorumlu tutulan eski çalışanlarına yönelik cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Jim Baugh ve diğer çalışanlar, çiftin arabasına GPS izleme cihazı yerleştirmek gibi başka tacizlerde de bulundu. Bu tür faaliyetler, olayın patlak vermesinden kısa bir süre sonra eBay tarafından fark edilmiş ve söz konusu çalışanlar şirketten çıkarılmıştı.

Olaya karışan Philip Cooke, 2021'de 18 ay hapis cezasına çarptırıldı, ardından Baugh ise yaklaşık 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ancak çift, bu suçlamalara karışan daha fazla yöneticinin cezalandırılmamış olmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi ve federal savcılıktan daha fazla kişi hakkında dava açılması talebinde bulundu.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Teknoloji
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eBay, Hukuk, 3.Sayfa, Teknoloji, Son Dakika

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