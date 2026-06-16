Edirne Bilim Fuarı'nda Selimiye Camii Projesi - Son Dakika
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Edirne Bilim Fuarı'nda Selimiye Camii Projesi

Edirne Bilim Fuarı\'nda Selimiye Camii Projesi
16.06.2026 16:37
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Edirne'de düzenlenen ilk Bilim Fuarları Festivali'nde, Selimiye Camii'ne ait projeler ilgi çekti.

Edirne'de ilk kez düzenlenen Bilim Fuarları Festivali, öğrencilerin hazırladığı birbirinden farklı projelere ev sahipliği yaparken, fuarın en fazla ilgi gören çalışmalarından biri Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii üzerine hazırlanan proje oldu.

Edirne'de öğrencilerin hazırladığı bilimsel çalışmaların sergilendiği Edirne Bilim Fuarları Festivali bu yıl ilk kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Saraçlar Caddesi'ndeki etkinlikte öğrenciler, yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri vatandaşların beğenisine sundu. Gençler, festivalde Selimiye'nin mimari yapısını ve matematiksel oranlarını bilimsel yöntemlerle inceleyerek tarihi mirası modern eğitim anlayışıyla buluşturdu.

Festivalin açılışında konuşan İl Koordinatörü Tülay Bilgin, bilim fuarlarının öğrencilerin araştırma ve üretme becerilerini geliştiren önemli organizasyonlar arasında yer aldığını söyledi. Bilgin, Bilim Fuarları Destekleme Programı'nın gençlerin sorgulayan, araştıran, çözüm üreten ve bilimsel düşünceyi benimseyen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladığını ifade etti.

"Projede 296 öğrenci ve 101 öğretmen görev aldı"

Bu yıl Edirne genelinde destek almaya hak kazanan 13 bilim fuarının başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini belirten Bilgin, festivalde 11 okulun hazırladığı toplam 102 projenin sergilendiğini aktardı. Projelerin hazırlanmasında 296 öğrenci ve 101 öğretmenin görev aldığını aktaran Bilgin, ortaya çıkan çalışmaların büyük bir emeğin ürünü olduğunu vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Geliştirme Birimi Şube Müdürü Halil Karadaş, Selimiye'nin gölgesinde yükselen bu şehrin asırlardır ilmin, sanatın ve medeniyetin buluşma noktası olduğunu söyledi.

Bu günde aynı ruhla araştıran, sorgulayan, üreten ve geleceğe yön verecek fikirler geliştiren gençlerin çalışmalarına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Karadaş, bilim fuarlarının öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma yapma, problem çözme ve proje geliştirme becerilerini destekleyen önemli bir eğitim programı olduğunu söyledi.

Fuar çerçevesinde sergilenen projeler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Öğrencilerin bilimsel çalışmalarını yakından görmek isteyen vatandaşlar, etkinliği 17 Haziran'a kadar ziyaret edebilecek.

Selimiye Camii'nin maketini yaptılar

Akmercan İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Abdullah Said Bilik ve Selman Güzey, Mimar Sinan'ı Anlamak Projesi ile fuarda Selimiye Camii'nin maketini sergiledi. Fuarın en dikkat çeken eserlerinden olan Selimiye Camii, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Projenin amacının Mimar Sinan'ı anlamak olduğunu söyleyen Selman Güzey, Selimiye Camii'ni hangi ölçü birimleriyle yaptığını ölçeklendirip bunları belli ölçülerle küçülterek benzeri maketini yaptıklarını belirtti. Güzey, projeyi yaparken Mimar Sinan'ın sadece bir mimar değil, nasıl matematiksel deha olduğunu anladıklarını ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Edirne Bilim Fuarı'nda Selimiye Camii Projesi - Son Dakika

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