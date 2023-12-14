Edirne\'de öğrenciler HADO ile geleneksel çocuk oyununu deneyimledi

Edirne'de öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarından yakantopu artırılmış gerçeklik versiyonu HADO ile deneyimledi.

Türkiye E- Spor Federasyonuna bağlı bir branş olan HADO'nun tanıtılması amacıyla Trakya Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Artırılmış gerçeklik gözlüğü ve kola takılan bir tabletle sanal olarak top atma imkanı sağlanan oyunda katılımcılar, 80 saniye içinde en fazla sayıyı almaya çalıştı.

HADO Türkiye Eğitim Direktörü Can Duraslan, AA muhabirine HADO'nun sokaklarda oynanan yakantop oyununun dijital versiyonu olduğunu söyledi.

HADO'nun 6 metre genişliğinde ve 10 metre uzunluğundaki sahada üçer kişiden oluşan takımlar arasında oynandığını anlatan Duraslan, "Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle yapılan bir uygulamayla yakantopu teknolojik bir spor haline getiriyoruz. Oyunculara kafalarına ve bileklerine ekipman geçirerek bir yazılım aracılığıyla karşılıklı yakantop oynuyor." dedi.

Duraslan, HADO'nun son dönemde Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığını ifade etti.

Trakya Üniversitesi öğrencisi Emir Karakuş ise HADO'nun rekabet düzeyi yüksek bir spor olduğunu dile getirdi.

Farklı bir deneyim yaşadıklarını belirten Karakuş, "Bence oyun çok güzel. Sanal gerçeklikle bizi bir araya getirmişler. Elimizdeki cihaz top atmayı ve kendimizi korumamızı sağlıyor. Bu sporu ilerde de yapmak istiyorum." dedi.

Selin Yıldız da ilk kez oynadığı HADO'yu eğlenceli bulduğunu söyledi.