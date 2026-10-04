Ege Üniversitesi'nin iki takımı TEKNOFEST Güneydoğu'da Türkiye birincisi oldu

Ege Üniversitesi'nin iki takımı TEKNOFEST Güneydoğu'da Türkiye birincisi olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ege Üniversitesi öğrencileri, TEKNOFEST Güneydoğu'daki yarışmalarda iki Türkiye birinciliği kazandı. HackMasters hackathonunda Teapot, jet motor tasarım yarışmasında ise Ege Skyblue birincilik elde etti. Rektör Prof. Dr. Musa Alcı da takımları tebrik etti.
TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen yarışmalarda Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencileri iki Türkiye birinciliği kazandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin oluşturduğu "Teapot" takımı HackMasters hackathonunda, EÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan "Ege Skyblue" takımı ise jet motor tasarım yarışmasında birinci oldu.
EÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, öğrencilerin bilgi ve yetkinliklerini nitelikli projelere dönüştürerek elde ettikleri başarılardan gurur duyduklarını belirterek, takımları tebrik etti.
Kaynak: AA
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