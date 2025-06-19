Ege Üniversitesi Roket Takımı IREC 2025'te Başarı Elde Etti

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve geçen yıl bu fakülteden mezun olan makine mühendisinden oluşan Ege Aerospace Takımı, özgün roket sistemleri URAL'la Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'na (IREC 2025) katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 25 ülkeden öğrencilerin katıldığı yarışmada fırlatılan URAL hedef irtifaya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Aerospace Takımı Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Oğuz Gürses, roketlerinin yarışmadaki operasyonu başarıyla tamamladığını, fırlatma sonrasında tüm parçaların hasarsız bir şekilde kurtarıldığını ve sistemin yeniden kullanılabilirliğinin ispatlandığını ifade etti.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da takımı tebrik etti.