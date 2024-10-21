Ege Üniversitesinde Meme Kanseri Araştırması - Son Dakika
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Teknoloji

Ege Üniversitesinde Meme Kanseri Araştırması

EÜ'de meme kanseri hücrelerinde JNK inhibisyonu etkileri araştırılıyor. Proje TÜBİTAK'tan destek aldı.

21.10.2024 14:47
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Ege Üniversitesinde (EÜ) farklı disiplinlerden akademisyenlerin katılımıyla yürütülen çalışmayla meme kanserinin tedavisinde hücresel düzeyde yeni bulgular elde edilmeye çalışılıyor.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Ünsalan'ın yürüttüğü, Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Binboğa ile Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Aktuğ'un altyapısını kurguladığı çalışma TÜBİTAK Hızlı Destek Programınca desteklendi.

Proje ile meme kanseri hücre hattına uygulanacak olan JNK inhibisyonunun kanserli hücreler üzerindeki etkileri moleküler, morfolojik, mikroskopik ve spektroskopik yöntemlerle ilk defa araştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ünsalan, meme kanseri hücrelerinin büyüme ve çoğalmasını durdurabilecek JNK inhibisyonu yöntemi üzerinde araştırma yürütüleceğini belirterek, "Elde edilmesi beklenen sonuçların meme kanserinin tedavisinde yol gösterici olması açısından büyük önem taşıdığı ve umut vadettiği düşünülüyor." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ise üniversitelerinde kanser hastalığı başta olmak üzere pek çok hastalığın tanı ve tedavisine yönelik önemli projeleri multidisipliner bir anlayışla gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Ege Üniversitesinde Meme Kanseri Araştırması - Son Dakika

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