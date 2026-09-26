El-Battani\'nin izinde TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül\'de Şanlıurfa\'da başlıyor

Orta Çağ İslam dünyasının önemli astronomi ve matematik bilginlerinden El-Battani'nin memleketi Şanlıurfa, bilimsel mirasın modern teknolojinin son icatlarıyla buluştuğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali???????, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle düzenlenecek.

Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Şanlıurfa'nın Harran ilçesi, geçmişte farklı alanlarda çalışmalar yapan bilim insanlarının yetiştiği merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu bilim insanları arasında matematik ve astronomi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan El-Battani de yer alıyor. Harran'da doğan El-Battani, yıllar boyunca yaptığı astronomi gözlemleri ve çalışmalarla bilim tarihine önemli katkılar sunarken, bugün El-Battani'nin doğduğu topraklarda gençler, bilim ve teknoloji alanındaki projelerini TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilemeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda Harran'da uzay ve havacılık alanındaki gelişmelerin tanıtıldığı Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi de ziyaretçilerini ağırlıyor.

El Battani'nin izinden modern teknolojiye

Harran Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Benek, AA muhabirine, TEKNOFEST Güneydoğu'nun Şanlıurfa'da düzenlenmesinin kentin bilimsel geçmişiyle anlamlı bir bağ oluşturduğunu söyledi.

Aynı zamanda "Harran Ekolü El-Battani Belgeseli"nin yönetmen ve senaristi olan Benek, El-Battani'nin Harran'da doğduğunu ve yaklaşık 41 yıl boyunca yaptığı gözlemlerle bilim tarihine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Harran'ın geçmişte önemli bilim merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Benek, Harran Okulu ve Edessa Okulunun dönemin önemli eğitim merkezleri arasında bulunduğunu anlattı.

Harran Okulunun çok sayıda bilim insanının yetişmesine katkı sunduğunu aktaran Benek, El-Battani'nin ise özellikle astronomi alanındaki çalışmalarıyla öne çıktığını dile getirdi.

El-Battani'nin gözlem, kayıt tutma, usturlabın geliştirilmesi ve matematik ile fiziği birlikte kullanma konularında önemli çalışmalar yaptığını belirten Benek, şöyle konuştu:

"Erken İslam döneminin en önemli bilim adamlarından bir tanesi El-Battani'dir. Harran Okulu, o dönem 400 bilim insanı yetiştirmiştir ve birçok yere bilim adamı göndermiştir. Ama bunlar içerisinde teknik anlamda en önemli bilim insanlarından birisi astronomi tarihinde çığır açan El-Battani'dir."

Festival, çocuk ve gençlerin bilim-teknolojiye ilgisini artıracak

Benek, El-Battani'nin bilimsel mirası ile TEKNOFEST arasında güçlü bir bağ bulunduğunu belirterek, "Astronomi tarihinde çığır açmış El-Battani'den 1200 yıl sonra Şanlıurfa'da TEKNOFEST'in düzenlenmesi teknolojinin dışa vurumudur." dedi.

Festivalin çocuk ve gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artıracağını ifade eden Benek, İHA ve SİHA gibi teknolojilere yönelik fikirlerin geliştirilerek projelere dönüştürüldüğü organizasyonun Şanlıurfa ve Harran açısından önemli olduğunu kaydetti.

Benek, geçmişte astronomi alanında çalışmaların yapıldığı Harran'da bugün gençlerin modern teknoloji alanında projeler geliştirmesinin bilimsel mirasın farklı bir biçimde devam ettiğini gösterdiğini sözlerine ekledi.