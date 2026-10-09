Elazığ'da ortaokul öğrencisi BilimFest'te Bayraktar TB2'yi görünce sevinç yaşadı - Son Dakika
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Elazığ'da ortaokul öğrencisi BilimFest'te Bayraktar TB2'yi görünce sevinç yaşadı

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Elazığ\'da ortaokul öğrencisi BilimFest\'te Bayraktar TB2\'yi görünce sevinç yaşadı
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Elazığ'da TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen BilimFest'te Bayraktar TB2 SİHA'yı yakından gören bir ortaokul öğrencisi büyük sevinç ve heyecan yaşadı. Festival, bilim atölyeleri ve havacılık etkinlikleriyle kentteki binlerce öğrenciyi bilim ve teknolojiyle buluşturuyor.

Elazığ'da bir ortaokul öğrencisinin festival alanında sergilenen yerli insansız hava aracı Bayraktar TB2 SİHA'yı yakından gördüğünde yaşadığı büyük sevinç ve heyecan kameralara yansıdı.

Elazığ'da yeni teknoloji ürün ve sistemlerinin sergilendiği "BilimFest Elazığ", ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festival, kentteki binlerce öğrenciyi bilim ve teknolojiyle buluşturuyor. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen organizasyonda bilim atölyeleri, teknoloji uygulamaları, bilim gösterileri, uzay ve havacılık etkinlikleri ile zengin deneyim alanları yer alıyor. Emniyet ve jandarma unsurlarına ait zırhlı araç ve güvenlik sistemlerinin de sergilendiği fuarda, ziyaretçilerin odak noktası Türk savunma sanayisinin simgelerinden Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı oldu. Tüm ziyaretçiler SİHA'yı yakından inceledi ve ekip ile bol bol fotoğraf çekti. Bir ortaokul öğrencisinin Bayraktar TB2'yi yakından gördüğünde yaşadığı büyük sevinç ve heyecan kameralara yansıdı.

"Çok mutluyuz ve şunları görünce oturup ağlamamak elden değil"

Hep yakından görmeyi hayal ettiği yerli ve milli SİHA'yı karşısında görünce büyük bir sevinç yaşayan Zeynep Azra Erdoğan, "Buraya geldik, gayet de güzel. Herkese emekleri için çok teşekkür ederiz. Ama dikkatimizi çeken çok güzel bir şey var. Çok güzel askerlerimiz ve Bayraktar TB2'miz burada. Gerçekten şu an bir duygu içerisindeyiz. Gurur duyuyoruz. Türkiye'de olduğumuz için çok mutluyuz ve şunları görünce oturup ağlamamak elden değil" dedi.

Öğrencilerden Ahmet Eyüp Üstündağ ise, "Her şey için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir duygu içerisindeyiz. O duyguyu anlatmak mümkün değil. Askerlerimiz, uçaklarımız, tanklarımız hepsi çok güzel. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
HavacılıkTeknolojiFestivalTübitakElazığEğitimBilimSİHASon Dakika

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