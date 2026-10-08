Elazığ\'ın ilk TÜBİTAK 4007 Bilimfest\'i 64 atölyeyle başladı, 10 Ekim\'e kadar sürecek

Elazığ Valiliği ve İl Özel İdaresi ortaklığında düzenlenen kentin ilk kapsamlı TÜBİTAK 4007 projesi "BİLİMFEST Elazığ", Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen resmi törenle başladı.

Elazığ İl Özel İdaresi bünyesindeki Bilim Merkezi tarafından yürütülen ve Türkiye Yüzyılı Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen "BİLİMFEST Elazığ", düzenlenen resmi törenle kapılarını açtı. Festival kapsamında çocuk ve gençlerin bilimsel ve teknolojik uygulamaları yerinde incelemesi amacıyla çeşitli alanlar oluşturuldu. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde kurulan etkinlik alanında uzay ve havacılık, sürdürülebilirlik, yapay zeka ve robotik kodlama gibi temalarda 64 farklı atölye çalışması yürütülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından desteklenen organizasyon, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Fırat Teknokent, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Şenlik, 10 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Hataya geçirilen festivalin önemine değinen Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "İl Özel İdaremiz, Bilim Merkezi ve İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi bünyesinde, belediyemizin ve ilgili tüm kurumlarımızın katkılarıyla TÜBİTAK 4007 projesini şu anda hayata geçiriyoruz. Bu açılışın çok büyük bir öneme ve berekete vesile olacağına inanıyorum. Gerek ilimizden TEKNOFEST yarışmalarına ve uluslararası yarışmalara katılan pek çok projemizi, gerekse bu doğrultuda yapılan bilimsel ve sosyal çalışmaları çok kıymetli buluyorum. Aynı zamanda özellikle savunma sanayisinde yüzde yüz yerli olan araçlarımızı, geliştirilen bu sistemleri yine çocuklarımızın gözlemleri önüne sunuyoruz. Aparatımız burada; emniyetimiz burada. Çocuklarımızın trafik bilincini geliştirmek açısından ve otomotivle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili olarak arkadaşlarımızın farkındalık çalışmaları devam ediyor. En büyük amacımız, öğrencilerimizin buradaki imkanları ve sergileri keşfederek gelecekte çok daha iyi noktalara ulaşıyor olmalarıdır" dedi.

Festival alanını gezen öğrencilerden Mehmet Salih Gençkaya, "Okulumuz bizi buraya getirdi, hep birlikte bilim festivaline geldik. Devletimizin ve milletimizin yaptığı yatırımları, yerli İHA'ları, SİHA'ları ve tankları burada yakından gördük. Bu araçları görmek bizi çok onurlandırdı ve gururlandırdı, bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Halkımızın gelip bu bilim festivalinde bulunması gerekiyor. Bu festivalin önemini halkımıza bildirmemiz lazım. Her sene böyle etkinliklerin yapılması şart; çünkü devletimizin yaptığı yatırımları bizim yaşımızdaki küçük çocukların öğrenmesi gerekiyor. İleride devletimizi ve milletimizi ayakta tutacak kişiler bizleriz" şeklinde konuştu.

Festivalin yoğunluğuna değinen öğrencilerden Alper Özdemir, "Arkadaşımın da dediği gibi her sene böyle bir aktivite olursa tabii ki daha iyi olur. Milletimiz de buraları görmüş ve bilinçlenmiş olur. Festival alanı gerçekten de bayağı yoğun. Çok ciddi bir kalabalık var, neredeyse iğne atsan yere düşmez denilecek bir yoğunluk yaşanıyor" diye konuştu.