Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: İlişkilerinizde problem yaşıyorsanız yüzde 80'i babayla ilgilidir
Teknoloji

Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: İlişkilerinizde problem yaşıyorsanız yüzde 80'i babayla ilgilidir

Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: İlişkilerinizde problem yaşıyorsanız yüzde 80\'i babayla ilgilidir
12.01.2026 16:17
Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Akpınar, 2026 yılının enerjisinden kutsal mekânların manyetik etkisine, frekansın sağlık, ilişkiler ve kader üzerindeki rolünden ayetlerin titreşimine kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar, enerji ve frekans kavramlarını bilim, inanç ve insan psikolojisi ekseninde değerlendirdi. 2026 yılının frekansına dikkat çeken Akpınar, insanın yaşam döngüsünden ilişkilerine kadar birçok alanın enerjiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

"2026'NIN FREKANSINA GÖRE HER ŞEY DAHA ÇOK NETLEŞECEK"

2026 yılının enerjisel olarak önemli bir eşik olduğuna dikkat çeken Akpınar, "2026'nın frekansına göre her şey daha çok netleşecek, cesaret bulacağımız bir yıl olacak" dedi. Toplu ibadetlerin ve kutsal mekânların enerjiyi harekete geçirdiğini ifade eden Akpınar, "Mermer zeminde frekans topraklama yapar, dua ve söyleşilerle birlikte kalpler enerjide birleşir. Göbeklitepe'de zeminin mermer ve dairesel olması manyetik alanı güçlendirmiştir. Kutsal mekanlarda toplu ibadet yapıldığında enerji harekete geçiyor ve iyileşme gerçekleşiyor" diye konuştu.

Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: İlişkilerinizde problem yaşıyorsanız yüzde 80'i babayla ilgilidir

"FREKANSINIZ DEĞİŞMEZSE AYNI İNSANLARI ÇEKERSİNİZ"

Frekansın insan hayatındaki etkilerine değinen Akpınar, "Bakırın titreşimi çok yüksek, enerjideki yırtıkları toparlıyor. Demir eksikliği frekansınızı bir türlü yükseltememenize sebep olur" ifadelerini kullandı. Enerji düzeyi değişmedikçe yaşam döngüsünün de değişmeyeceğini belirten Akpınar, "Frekansınız değişmezse çekim gücünüz hep aynı kişileri ve aynı frekanstakileri çeker. Eğer enerjin ve frekansın düşükse nazar direkt etki edebiliyor. Devamlı bir baş ağrısı varsa nazar belirtisidir" dedi.

"YAŞAM DÖNGÜSÜNÜN BÜYÜK KISMI ANNE VE BABADAN GELİYOR"

İnsanların taşıdığı enerjinin anne karnında başladığını vurgulayan Akpınar, "Anne karnında göbek bağından aldığımız enerjiyi dünyada taşıyoruz, annenin yaşadığı hisleri de taşıyoruz. Yaşamda döngüde kaldığınız birçok şey anne ve babadan geliyor" dedi. Aile bağlarının ilişkiler üzerindeki etkisine dikkat çeken Akpınar, "Anneden bereket, babadan ise güç, para ve ilişki geliyor. Evliliğinizi götüremiyorsanız, ilişkilerinizde problem yaşıyorsanız yüzde 80'i babayla ilgilidir" ifadelerini kullandı. Akpınar ayrıca, "Besmeleyi günde 786 kere okumak çok iyidir, 19 kez de okuyabilirsiniz. Kün Fe Yekün yaradılışın titreşimidir. Ayetel Kürsi 3 katmanlıdır, dünyasal kısmımızdaki bütün negatifleri temizler. Bakara suresinin yüksek bir frekansı ve koruyucu alanı vardır" dedi.

Teknoloji, Sağlık, Bilim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: İlişkilerinizde problem yaşıyorsanız yüzde 80'i babayla ilgilidir - Son Dakika

SON DAKİKA: Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: İlişkilerinizde problem yaşıyorsanız yüzde 80'i babayla ilgilidir - Son Dakika
