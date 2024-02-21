Elektrikli Araç Satışları Hızla Artıyor, 2024\'te Rekor Bekleniyor

Teknoloji

Global elektrikli araç (EV) pazarı, son dönemde kaydettiği satış rakamlarıyla dikkat çekiyor. Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %69 artışla 1.1 milyon adede ulaşan EV satışları, elektrikli araç sektörünün hızla büyüdüğünü gösteriyor.

Bu artış, Avrupa, Amerika ve Kanada ile birlikte Çin'de de EV satışlarının önemli ölçüde arttığını ortaya koyuyor. Ancak aralık ayına göre görülen %26'lık düşüş, pazar dinamiklerindeki mevsimsel ve ekonomik etkileri de gözler önüne seriyor. İşte detaylar…

Elektrikli araç satışları her geçen gün artıyor!

2022 yılında global elektrikli araç satışlarının 10 milyonu aştığı ve yeni araç satışlarının %14'ünü oluşturduğu belirtiliyor. Bu oran, 2021'de yaklaşık %9, 2020'de ise %5'ten daha azdı. Çin, 2022'de global elektrikli araç satışlarının yaklaşık %60'ını oluşturarak liderliğini sürdürdü. Avrupa, satışlarını %15'in üzerinde artırarak ikinci en büyük pazar konumuna gelirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde EV satışları %55 artışla %8'lik bir pazar payına ulaştı.

Q2 2023'te global EV satışlarının %50 arttığı, bu artışın özellikle Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'daki yeni pazarlardan geldiği belirtiliyor. Ancak Çin'in ekonomik zorluklar nedeniyle diğer büyük pazarlara kıyasla daha düşük bir büyüme oranı (%37) sergilediği gözlemleniyor??.

2023 yılında EV satışlarının karşılaştığı zorluklar arasında, Çin'deki sübvansiyonların sona ermesi, Avrupa'daki enerji krizi ve enflasyon, ABD'de ise resesyon endişeleri yer alıyor. Buna rağmen, uzun vadeli beklentilerin etkilenmediği ve Çin'in EV pazarının sübvansiyonsuz bir ortama uyum sağlayacağı öngörülüyor.

Çin'in 2022'de yeni enerji araç satışlarının 6.7 milyon adede ulaşarak 2021 rakamlarını ikiye katladığı, NEV satışlarının Kasım 2022 itibarıyla ülke genelindeki toplam araç satışlarının %33.8'ini oluşturduğu belirtiliyor.

Bu büyüme trendi ve karşılaşılan zorluklar, EV pazarının dinamik yapısını ve gelecekteki potansiyelini gösteriyor. Elektrikli araçların, çevre dostu alternatifler olarak benimsenmesi ve teknolojik yeniliklerle birlikte daha erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.

Dolayısıyla 2024'ün yeni rekorları beraberinde getireceğini şimdiden öngörebiliyoruz. Hatta 2024 yılında elektrikli araçların tüm yeni yolcu araç kayıtlarının %25'ini oluşturması ve global satışların 17 milyon adedi aşması bekleniyor.

Uzun vadeli beklentilere göre, 2030'da elektrikli araçların global satışlardaki payının %65'e yaklaşması öngörülüyordu. Ancak 2024 tahminleri, bu yolculuğun başlangıcında EV pazarının halihazırda önemli bir büyüme kaydettiğini ve gelecek on yılda bu trendin devam edeceğini gösteriyor. Yani 2030'a geldiğimizde bu oran %65'in üstünde olacak.