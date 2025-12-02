Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde Yeni Düzenlemeler Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde Yeni Düzenlemeler Yayımlandı

Elektrikli Skuter Yönetmeliği\'nde Yeni Düzenlemeler Yayımlandı
02.12.2025 07:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde çeşitli düzenlemeler yapıldı. Yeni düzenlemeler arasında coğrafi çitleme, veri paylaşımı, izin süreleri, çağrı merkezi zorunluluğu ve yerli üretim şartı gibi başlıklar yer alıyor. Yetki belgesi sahiplerinin e-skuterlerin konum bilgilerini U-Net sistemine işleme zorunluluğu güçlendirildi. İşletmelerin hizmet verecekleri skuterlerin en az yüzde 30'unu yerli üreticilerden temin etmesi gerekecek. Bu hüküm, 1 Temmuz 2026 tarihinde uygulamaya girecek.

Elektrikli skuter Yönetmeliğinde çeşitli düzenlemelere gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre; coğrafi çitleme, veri paylaşımı, izin süreleri, çağrı merkezi zorunluluğu ve yerli üretim şartı gibi başlıklarda yeni hükümler getirildi.

BELİRLİ ALANLARA GİRİŞ SINIRLANDIRILACAK

Yapılan değişiklikle 'coğrafi çitleme' tanımı yönetmeliğe eklendi. Coğrafi çitleme kapsamında, belirli alanlara giriş veya bu alanlarda yapılabilecek eylemler yazılım üzerinden sınırlandırılacak.

Yetki belgesi sahiplerinin e-skuterlerin seri, plaka ve ID numaralarını ve konum bilgilerini U-Net sistemine işleme zorunluluğu güçlendirildi. Buna göre; sürüşe başlanan skuterlerin konumu 3 dakikada bir, sürüşü bitenlerin konumu en geç 10 dakika içinde, sürüş dışı her hareketin konumu anlık bildirilecek. Yönetmeliğe göre işletmeler, her ay düzenli olarak kaza ve şikayet verilerini U-Net'e iletecek.

İŞLETMİCİLERE VERİLEN İZİN SÜRESİ 2 YIL

E-skuter işletmecilerine verilen izin süresi ise 2 yıl olarak belirlendi. Sürenin bitiminde yeni başvuru olmaması durumunda, harcın ödenmesi kaydıyla izin 1 yıl daha uzatılabilecek.

SKUTER SAYISINA SINIRLAMA GETİRİLDİ

İşletmeler, bir ilçe veya bölgede toplam izinli skuter sayısının en az yüzde 70'ini (Kasım–Şubat döneminde yüzde 40), En fazla yüzde 130'undan fazlasını bulunduramayacak.

ÇAĞRI MERKEZİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

İşletmelerin 7 gün 24 saat hizmet verecek bir çağrı merkezi veya aynı işlevi görecek mobil uygulama bulundurması zorunlu hale getirildi. Mobil uygulamalarda skuter konumu, şarj durumu, tahmini menzil, yasak bölgeler (coğrafi çitleme haritası), anlık ücret bilgisi, karbon ayak izi karşılaştırması gibi bilgilerin yer alacağı arayüzler zorunlu olacak.

YERLİ ÜRETİCİLERE DESTEK ŞARTI

İşletmeler, hizmet verecekleri skuterlerin en az yüzde 30'unu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilen yerli üreticilerden temin edecek. Bu hüküm, 1 Temmuz 2026 tarihinde uygulamaya girecek.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde Yeni Düzenlemeler Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesiyle birlikte evlerinde ölü bulunmuştu 5 yaşındaki Samyeli’nin en mutlu anları ortaya çıktı Ailesiyle birlikte evlerinde ölü bulunmuştu! 5 yaşındaki Samyeli'nin en mutlu anları ortaya çıktı
İstanbul’da tarihi köşkü küle çeviren yangın İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın
Trump: Ukrayna’da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek Trump: Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon Terör örgütüne ağır darbe indirildi ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars’ta araç sayısı 50 bini aştı Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı
Hong Kong’da onlarca kişinin yanarak öldüğü facia adeta “Geliyorum“ demiş Hong Kong'da onlarca kişinin yanarak öldüğü facia adeta "Geliyorum" demiş

07:58
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü Türkiye’de de kullanılıyor
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor
07:51
905’te gelen gol sonrası Sadettin Saran kendinden geçti
90+5'te gelen gol sonrası Sadettin Saran kendinden geçti
07:50
Bahçeli’yi kızdıran darbe iddiası: Fasa fiso, hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez
Bahçeli'yi kızdıran darbe iddiası: Fasa fiso, hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez
07:27
MHP lideri Bahçeli’den Barzani’nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet
07:19
20 yıllık iktidara son vermişti Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı
06:55
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 08:28:27. #7.13#
SON DAKİKA: Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde Yeni Düzenlemeler Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.