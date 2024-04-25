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Ortaya çıkan son bilgiler, elektrikli SUV Smart #5 modelinin yakın zamanda bizlerle buluşacağını gösteriyor. Sınıfa göre oldukça büyük bir boyuta sahip olan aracın, dış tasarımının bir Türk tarafından dizayn edilmesi de büyük ilgi çekti. 2024 yılının son döneminde üretime geçmesi planlanan modelin, şimdiden iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Elektrikli SUV Smart #5 yakında satışa sunulacak

Çin'deki 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda resmi olarak görücüye çıkacak olan Smart #5, tamamen elektrikli bir motora sahip olacak. Orta seviye olarak lanse edilmesine rağmen birçok premium özellik taşıyan modelin dış dizaynı, Türk tasarımcı Levent Tuna tarafından yapıldı. Gövde tipi olarak yeni nesil Mercedes modellerini oldukça andıran araç, modern ve atik çizgileri ile özellikle genç nesillere hitap edecek gibi görünüyor.

Motor gücü ve torku hakkında şimdiye dek kesin bir bilgi vermeyen Smart #5'in, en zorlu arazi şartlarında yüksek performans vermesi için 4 çekişli olarak geleceği söyleniyor. Farklı sürüş modlarının da olacağı belirtilen araç, böylece kişiye özel bir deneyim sağlayacak. Tek şarjda 550 kilometreye varan bir menzil sunacağı iddia edilen SUV, iç kısımda da yeni nesil multimedya ekranı ile beraber oldukça modern bir görüntüye sahip. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Smart yeni nesil modelleri ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz daha önce hiç Smart marka bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.