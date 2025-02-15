Tesla marka otomobil sahibi bir kadın, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze konusundaki açıklamaları ve Elon Musk'ın da onu desteklemesinden duyduğu rahatsızlığı ilginç bir yöntemle dile getirdi.
"Şu anki politik durumlara bakarak Tesla aldığıma pişmanım" diyen kadın, aracının arkasına "Elon delirmeden önce almıştım" yazdırarak tepkisini gösterdi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Son Dakika › Teknoloji › Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı - Son Dakika
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