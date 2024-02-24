Son dönemin popüler isimlerinden Elon Musk, Google için ağza alınmayacak sözler sarfetti. Şirketi son derece ırkçı ve medeniyet karşıtı olmakla suçlayan Musk, Gemini uygulamasının görsel oluşturma fonksiyonunun durdurulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.
Uygulamanın yaptığı hataların Google'ın gerçek yüzünü ortaya çıkardığını söyleyen ünlü girişimci, Gemini'nin üst düzey yöneticilerinden Jack Krawczyk'i de seksist bir yapay zeka sistemi kurmakla suçladı.
Elon Musk, Google için açtı ağzını yumdu gözünü!
Şirketin arama motorunun da taraflı çalıştığı ifade eden Musk, çıkan arama sonuçlarının birçoğunun sensör yanlısı ve düşünce özgürlüğü karşıtı olmakla eleştirdi. Google'ın hizmetlerinde yaşanan sorunlardan dolayı üzgün olduğu ve gereken tedbirleri alacağını açıklamasından da tatmin olmayan girişimci, bu savaşı devam ettirecek gibi görünüyor.
Şirket ise henüz Musk'a bir cevap vermiş değil. Fakat bu açıklamalardan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyebiliriz. Ancak Elon Musk daha önce de başka şirketler için benzer ifadeler kullanmıştı. Geçtiğimiz günlerde OpenAI başta olmak üzere yapay zeka firmalarını hedef alan Musk, bu teknolojinin politik doğruculuktan sıyrılarak sadece gerçekleri sunması gerektiğini öne sürmüştü.
Google, Gemini ile görsel oluşturmayı durdurdu! İşte nedeni
Ünlü girişimcinin gelecekte kimleri hedef tahtasına oturtacağını ise hep birlikte göreceğiz. Fakat günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk'ın gerçek amacı ne? Google buna karşı ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Elon Musk, Google'a Ağır Eleştiriler Yönelterek Gemini Uygulamasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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