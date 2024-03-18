Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok 1.0'ı açık kaynaklı hale getirdi - Son Dakika
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Teknoloji

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok 1.0'ı açık kaynaklı hale getirdi

Elon Musk\'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok 1.0\'ı açık kaynaklı hale getirdi

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok adlı yapay zeka modelini açık kaynaklı hale getirdi. Grok-1 adlı dil modelinin temel mimarisi yayınlandı ve herhangi bir özel komut için ayarlanmadı. Bu hamle, Musk'ın açık kaynaklı yapay zeka modellerini savunduğu bir dönemde geldi ve diğer araştırmacıların ve geliştiricilerin modele erişmesine olanak sağladı. Grok'un rakiplerine kıyasla mizah ve gelişmiş yeteneklerinin olmadığı sosyal medya testlerinde görüldü.

18.03.2024 20:31  Güncelleme: 20:49
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Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, bir süredir yeni bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. İlk aşamada çeşitli X Premium kullanıcılarına sunulan Grok, artık ücretsiz şekilde erişilebilir hale geldi. xAI, yapay zeka modelini açık kaynaklı hale getirdi.

Grok 1.0 açık kaynaklı hale geldi

Yeni bir blog yazısında xAI, 314 milyar parametreli Mixture-of-Experts dil modeli Grok-1'in temel mimarisini yayınladığını paylaştı. Yayınlanan model, geçtiğimiz Ekim ayındaki bir sürümü temsil ediyor ve herhangi bir özel komut için ayarlanmadı.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok 1.0'ı açık kaynaklı hale getirdi

Bu hamle, Elon Musk'ın açık kaynaklı yapay zeka modellerini savunduğu bir dönemde geldi. OpenAI gibi şirketleri kamuya açık olmadıkları için eleştiren Musk, şirkete dava açmıştı. OpenAI'ın kurulmasında yer alan ünlü milyarder, şirketin açık kaynaklı olma sözünü ihlal ettiğini söylüyor.

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Grok modelini Apache 2.0 lisansı altında açık kaynaklı hale getiren xAI, diğer araştırmacıların ve geliştiricilerin modele erişmesini izin veriyor. Bu kapsamda 1.0 modelini analiz edebilir, üzerine yeni bir yapay zeka inşa edebilir ve modele katkıda bulunabilirsiniz.

Bu aynı zamanda xAI ile diğer şirketler arasındaki rekabeti de kızıştıracak. Sektörün önde gelen firmalarından OpenAI, Meta ve Google Grok için sessizliğini sürdürmeye devam ediyor.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok 1.0'ı açık kaynaklı hale getirdi

Sosyal medyadaki ilk testlerde, Grok'un ChatGPT gibi rakiplerine kıyasla mizah ve gelişmiş yeteneklere sahip olmadığı görüldü. Temel modelin açık kaynaklı olarak sunulmasının tek başına yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek.

Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok 1.0'ı açık kaynaklı hale getirdi - Son Dakika

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