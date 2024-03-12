Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok'u açık kaynaklı olarak sunacak - Son Dakika
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Teknoloji

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok'u açık kaynaklı olarak sunacak

Elon Musk\'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok\'u açık kaynaklı olarak sunacak

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, yapay zeka modeli Grok'u açık kaynaklı olarak sunma planları açıkladı. Grok'un kaynak kodu ve eğitim metodolojisi herkesle paylaşılacak. Bu adım, daha fazla geliştirici ve araştırmacının modele destek vermesini sağlayacak. Kullanıcılardan alınacak geri bildirimlerle Grok'un eğitiminde iyileştirmeler yapılacak. Bu karar, Musk'ın diğer şirketlerinde izlediği stratejiyi benimsiyor. Grok'un açık kaynaklı yayınlanması, rakipleri için önemli bir adımı temsil ediyor ve OpenAI ile arasındaki rekabeti artırabilir.

12.03.2024 08:22
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Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, yapay zeka modeli hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sohbet botu Grok'u bu hafta açık kaynaklı olarak sunmayı planladıklarını duyurdu. Açıklamaya göre, Grok'un kaynak kodu ve eğitim metodolojisi herkesle paylaşılacak.

Grok açık kaynaklı olarak sunulacak

Grok şu anda yalnızca Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'te Premium abonelik yoluyla test edilebiliyor. Ancak xAI, sohbet botunu açık kaynak hale getirerek daha fazla geliştirici ve araştırmacının modele destek vereceğini düşünüyor.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok'u açık kaynaklı olarak sunacak

Kullanıcılardan alınacak geri bildirimler sayesinde Grok'un eğitiminde iyileştirmeler yapılacağı belirtildi. Aslında bu karar, Musk'ın diğer şirketlerinde izlediği stratejiyi benimsiyor. Örneğin Tesla, 2008 yılında elektrikli araçların benimsenmesini hızlandırmak amacıyla tüm patentlerini yayınlamıştı.

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Grok'un açık kaynaklı şekilde yayınlanması, ChatGPT ve Google Gemini gibi rakipler için oldukça önemli bir adımı temsil ediyor. Daha önce OpenAI'ı para kazanma hırsıyla suçlayan Musk, bu kapsamda şirkete dava açtı.

Elon Musk, OpenAI'ın şeffaflık yerine kara öncelik vererek misyonundan saptığını iddia ediyor. Grok'un kodunun yayınlanması ise iki kuruluş arasındaki rekabeti artıracak gibi görünüyor.

This week, @xAI will open source Grok

— Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2024

Açık kaynak topluluğunun Grok'a ne gibi katkılar sağlayacağını göreceğiz. Ancak xAI, yapay zekaya yeni yetenek ve güvenlik seviyeleri sağlayacağını umuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce xAI'ın uygulamakta olduğu strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok'u açık kaynaklı olarak sunacak - Son Dakika

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