Elon Musk, Twitter'a X-mail özelliğini ekliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Elon Musk, Twitter'a X-mail özelliğini ekliyor

Elon Musk, Twitter\'a X-mail özelliğini ekliyor

Fenomen iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından beri platformda birçok değişiklik yapmıştır. Son olarak, Twitter'a mail özelliğini ekleyeceğini duyurdu. Ayrıca, yapay zekayı platforma entegre etmek için çalışmalar yapıyor.

24.02.2024 14:12  Güncelleme: 14:13
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Fenomen iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından beri platformun ismi de dahil birçok değişikliğe imza attı. Bu değişiklikler, bazen dev teknoloji şirketlerinin rakibi olacak şekilde gerçekleşiyor. Sıradaki özellik ise Google'ı etkileyecek gibi.

Elon Musk: "X-mail özelliği yakında geliyor"

Twitter (X) son yıllarda görüntülü arama, sohbet odaları gibi birçok yeniliği kullanıcılarının deneyimine sundu. Elon Musk'ın isteğiyle ismi (X) olduktan sonra para kazanmak için tercih edilen platformlardan birisi haline gelen X, mail özelliğine kavuşuyor.

Geçtiğimiz saatlerde Elon Musk, mail özelliğinin platforma geleceğini doğruladı. Platform üzerinden yöneltilen "X-mail özelliğini ne zaman yapıyoruz?" sorusuna fenomen iş insanı "Yakında" cevabını verdi. Konuyla ilgili başka bir ayrıntı henüz bulunmuyor.

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Öte yandan platformun Google benzeri uygulamaları bununla da sınırlı kalmayacak. Musk, yapay zekayı platfoma entegre etmek istiyor. İş insanı, Google'ın Gemini programından daha iyi bir yapay zeka ürünü ortaya koymak için harekete geçti.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, geçtiğimiz haftalarda Grok isimli sohbet botunu erişime açtı. ABD'deki belirli X Premium+ kullanıcılarına sunulan yapay zekanın çok yakında X (Twitter) ile entegre olacağı açıklandı. "Grok, analiz et!" isimli özellik, paylaşımların doğruluğunu test edecek.

Elon Musk, Twitter'a X-mail özelliğini ekliyor

X Premium+ fiyatı ne kadar?

Yapay zeka destekli sohbet botu Grok'u kullanabilmek için X Premium+ abonesi olmanız gerektiğini belirtmiştik. Peki bunun için ne kadar ödeme yapmanız gerekiyor? X Premium+ aylık fiyatı 300 TL iken, yıllık fiyatı ise 3 bin 139 TL.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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