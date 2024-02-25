Elon Musk ve yöneticiliğini üstlendiği Tesla, SpaceX ve X, 2024'e kötü bir başlangıç yaptı. Analistlerin açıklamasına göre her üç şirket de uzun vadeli başarılarını tehdit edebilecek önemli zorluklar ile karşı karşıya. Ancak en çok Tesla'daki kayıplar öne çıktı. Şirketin bir yılda 188 milyar dolar değer kaybettiği belirtildi.
Elon Musk ve Tesla için zor zamanlar yeni başladı
Tesla'nın hisse senedi fiyatı 2024'ün başından bu yana yüzde 23 düşerek yaklaşık 188 milyar dolarlık piyasa değerini kaybetti. Yatırımcılar, hem Çin'de hem de küresel pazarda elektrikli araç talebinin yavaşlamasından endişe duymaya başladı.
Tesla'nın hisse senedi son 5 yılda önemli ölçüde yükseldi, ancak en değerli teknoloji şirketlerinin yer aldığı "Muhteşem Yedili" listesinden düştü. Musk'ın 208 milyar dolarlık servetinin büyük kısmı Tesla hisselerine bağlı. Düşen hisse fiyatları ise Musk'ın kayıp yaşamaya devam edeceğini gösteriyor.
1321323213
Musk'ın geçtiğimiz yıl 44 milyar dolara satın aldığı Twitter ise reklam konusunda büyük sorunlar yaşıyor. Platformdaki içerik moderasyonuyla ilgili tartışmalar yaşayan reklamverenler, platformdan çekildiğini açıkladı. Reklam gelirleri 2023 yılında yüzde 54 düşerek Twitter'ı zor durumda bıraktı. X'in güncel değerinin yüzde 71 azaldığı düşünülüyor.
Musk'ın uzay girişimi SpaceX ise NASA ve diğer şirketlerin ortaklıklarıyla ayakta kalmaya devam ediyor. ABD'de birçok dava ile karşı karşıya kalsa da, SpaceX'in uzay programı aralıksız devam ediyor. Ayrıca Musk'ın şirketi Kaliforniya'dan Teksas'a taşımak istediğini de belirtelim.
Şirketlerinde giderek artan sıkıntılarla birlikte 2024, Elon Musk için zorlu bir yıl olacak. Musk'ın bu zorluklara nasıl tepki vereceğini ise zamanla göreceğiz.
Son Dakika › Teknoloji › Elon Musk ve Tesla, SpaceX ve X Şirketleri 2024'e Zor Başladı - Son Dakika
Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a verdiği destek sonrası "rant" iddiaları ortaya atılan eski Başbakan Tansu Çiller'le ilgili bir açıklama da gazeteci Uğur Dündar'dan geldi. Eşi Özer Çiller'in Antalya'da bir hazine arazisine 5 yıldızlı otel kondurmasına ilişkin yaptığı haberler sonrası o dönem ölüm tehditleri aldığını belirten Dündar, "Bizi karadan ve havadan takip edip evime nasıl gidilir, camlar kurşun geçiriyor mu diye hedef gösterdiler. Korku filmlerinde bile böylesi yaşanmamıştır" dedi.
Limak Filarmoni Orkestrası, İstanbul'da Zorlu PSM'de düzenlenen geleneksel yeni yıl konserlerinin ilkini gerçekleştirdi. Konserde, dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj da sahne aldı ve izleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde ağır eleştirilerde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2023 Kasım ayında görevden alınan Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. İde şarkıyı "5 yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı" sözleriyle paylaştı.
Sandıklı ilçesinde yaşayan Menderes Koçak, önümüzdeki seçimlerde köy muhtarlığı ve belediye başkanlığına aday oldu. Koçak, 1994 yılından bu yana 19 kez adaylık deneyimi yaşadığını ve bu seçimde liste başı olduğunu iddia etti. Elektrikli bisikletiyle seçim çalışmalarını yürüten Koçak, her iki görevi de kazanması durumunda belediye başkanlığını tercih edeceğini belirtti.
Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş partisi tarafından Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ilan edilirken, gelişme ülkü ocaklarını kızdırdı. Türkeş'in "Adana'nın hakkı daha fazlası" yazılı pankartının yanına kendi pankartlarını asan Adana Ülkü Ocakları, "Adana'da ihanete geçit yok" ifadesini kullandı. Ülkü ocaklarının "İhanet" kelimesini çevreleyen ok işaretiyle Ayyüce Türkeş'i göstermeleri dikkatlerden kaçmadı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, genelev binası içinde 3 kadın cesedi buldu. Kadınların cansız bedenlerinde kesikler ve bıçak yaraları tespit eden polis olayla ilgili olarak 27 yaşındaki bir Afgan şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırganın yerel medyaya son müşteri olarak geneleve girmek istediğini geri çevrilmesi üzerine gururu incindiği için böyle bir katliam yaptığını söylediği öğrenildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı iple boğarak öldüren Fırat Yıldızhan, savcılık ifadesinde suçunu itiraf etti. Yıldızhan, eşinin direnmesi üzerine boğazını hareketsiz kalana kadar sıktığını ve ölmesini istediği için hastaneye götürmediğini söyledi. Cesedi kardeşiyle birlikte gömen şahıslar tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, evde tek başına kalan genç kız hayatını kaybetti. Yangın sırasında apartman sakinleri tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KKTC'de yürütülen sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde KKTC'de 5 dönem bakanlık yapan Kemal Dürüst ve eşi Meray Dürüst'ün tutuklanmasının ardından bu kez de elektronik sigara tütünü kaçakçılığı yaptığı öne sürülen eski KKTC Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ömer Paç tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?