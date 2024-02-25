Elon Musk ve Tesla, SpaceX ve X Şirketleri 2024\'e Zor Başladı

Teknoloji

Elon Musk ve yöneticiliğini üstlendiği Tesla, SpaceX ve X, 2024'e kötü bir başlangıç yaptı. Analistlerin açıklamasına göre her üç şirket de uzun vadeli başarılarını tehdit edebilecek önemli zorluklar ile karşı karşıya. Ancak en çok Tesla'daki kayıplar öne çıktı. Şirketin bir yılda 188 milyar dolar değer kaybettiği belirtildi.

Elon Musk ve Tesla için zor zamanlar yeni başladı

Tesla'nın hisse senedi fiyatı 2024'ün başından bu yana yüzde 23 düşerek yaklaşık 188 milyar dolarlık piyasa değerini kaybetti. Yatırımcılar, hem Çin'de hem de küresel pazarda elektrikli araç talebinin yavaşlamasından endişe duymaya başladı.

Tesla'nın hisse senedi son 5 yılda önemli ölçüde yükseldi, ancak en değerli teknoloji şirketlerinin yer aldığı "Muhteşem Yedili" listesinden düştü. Musk'ın 208 milyar dolarlık servetinin büyük kısmı Tesla hisselerine bağlı. Düşen hisse fiyatları ise Musk'ın kayıp yaşamaya devam edeceğini gösteriyor.

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Musk'ın geçtiğimiz yıl 44 milyar dolara satın aldığı Twitter ise reklam konusunda büyük sorunlar yaşıyor. Platformdaki içerik moderasyonuyla ilgili tartışmalar yaşayan reklamverenler, platformdan çekildiğini açıkladı. Reklam gelirleri 2023 yılında yüzde 54 düşerek Twitter'ı zor durumda bıraktı. X'in güncel değerinin yüzde 71 azaldığı düşünülüyor.

Musk'ın uzay girişimi SpaceX ise NASA ve diğer şirketlerin ortaklıklarıyla ayakta kalmaya devam ediyor. ABD'de birçok dava ile karşı karşıya kalsa da, SpaceX'in uzay programı aralıksız devam ediyor. Ayrıca Musk'ın şirketi Kaliforniya'dan Teksas'a taşımak istediğini de belirtelim.

Şirketlerinde giderek artan sıkıntılarla birlikte 2024, Elon Musk için zorlu bir yıl olacak. Musk'ın bu zorluklara nasıl tepki vereceğini ise zamanla göreceğiz.