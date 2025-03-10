Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı
X'te yaşanan küresel kesintiye ilişkin konuşan ünlü milyarder Elon Musk, sitenin siber saldırıya maruz kaldığını belirterek; "Bu kapsamlı siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı" ifadelerini kullandı.
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11.03.2025 00:04:58. #7.13#
SON DAKİKA: Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı - Son Dakika
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