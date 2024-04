Teknoloji

The Lord of the Rings ve Tomb Raider gibi oyunlar ile tanınan dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Embracer Group, üç farklı firmaya bölünme kararı aldı. Bu şirketler, bağımsız bir şekilde hareket edecek. İşte ayrıntılar…

Embracer Group, üç ayrı şirkete bölünüyor

İsveçli Embracer Group, The Lord of the Rings ve Tomb Raider bir yana Dead Island, Valheim, Homeworld, Berserk, Saints Row ve Satisfactory gibi oyunları da bünyesinde bulunduruyor. Bu nedenle önemli bir şirket.

Aktarılan bilgilere göre Embracer Group; Asmodee Group, Coffee Stain & Friends ve Middle-earth Enterprises & Friends isimlerinde üç farklı kuruluşa bölünecek. Ayrıca her birinin hisse senedi listelemeleri de yapılacak. Peki bu şirketler ne gibi oyunlar üzerinde çalışacak?

10 yıldır geliştirilen hayatta kalma oyunu nihayet çıkıyor!

Şirketlerin çalışma alanları şu şekilde olacak;

Middle-earth Enterprises & Friends: AAA oyunlar geliştirecek. Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come Deliverance, Tomb Raider ve The Lord of the Rings gibi serilerin haklarına sahip olacak.

Asmodee Group: Kutu oyunlarına odaklanacak. Şu anda Ticket to Ride, 7 Wonders, Azul, CATAN, Dobble ve Exploding Kittens gibi kutu oyunlarını bünyesinde barındırıyor. Ayrıca The Lord of the Rings, Marvel, Game of Thrones ve Star Wars gibi popüler seriler için de masa oyunları geliştiriyor.

Coffee Stain & Friends: Indie ve ücretsiz oynanabilen oyunlara odaklanacak. Firmanın çatısı altında Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown ve Valheim gibi oyunlar olacak.

Embracer Group CEO'su Lars Wingefors, bu adımın temel amacının her bir ekibin tam potansiyelini sergilemesine olanak tanımak olduğunu belirtti. Ayrıca Wingefors, üç yeni firmada da hissedar olarak kalma niyeti olduğunu ifade etti.