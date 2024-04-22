Embracer Group, üç ayrı şirkete bölünüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Embracer Group, üç ayrı şirkete bölünüyor

Embracer Group, üç ayrı şirkete bölünüyor

Embracer Group, The Lord of the Rings ve Tomb Raider gibi oyunlar ile tanınan dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biridir. Şirket, Asmodee Group, Coffee Stain & Friends ve Middle-earth Enterprises & Friends olmak üzere üç farklı kuruluşa bölünecek. Her bir şirket bağımsız olarak hareket edecek ve farklı oyunlar üzerinde çalışacak. Middle-earth Enterprises & Friends AAA oyunlar geliştirirken, Asmodee Group kutu oyunlarına odaklanacak ve Coffee Stain & Friends ise indie ve ücretsiz oynanabilen oyunlara odaklanacak.

22.04.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

The Lord of the Rings ve Tomb Raider gibi oyunlar ile tanınan dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Embracer Group, üç farklı firmaya bölünme kararı aldı. Bu şirketler, bağımsız bir şekilde hareket edecek. İşte ayrıntılar…

Embracer Group, üç ayrı şirkete bölünüyor

İsveçli Embracer Group, The Lord of the Rings ve Tomb Raider bir yana Dead Island, Valheim, Homeworld, Berserk, Saints Row ve Satisfactory gibi oyunları da bünyesinde bulunduruyor. Bu nedenle önemli bir şirket.

Embracer Group, üç ayrı şirkete bölünüyor

Aktarılan bilgilere göre Embracer Group; Asmodee Group, Coffee Stain & Friends ve Middle-earth Enterprises & Friends isimlerinde üç farklı kuruluşa bölünecek. Ayrıca her birinin hisse senedi listelemeleri de yapılacak. Peki bu şirketler ne gibi oyunlar üzerinde çalışacak?

10 yıldır geliştirilen hayatta kalma oyunu nihayet çıkıyor!

Şirketlerin çalışma alanları şu şekilde olacak;

Middle-earth Enterprises & Friends: AAA oyunlar geliştirecek. Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come Deliverance, Tomb Raider ve The Lord of the Rings gibi serilerin haklarına sahip olacak.

Asmodee Group: Kutu oyunlarına odaklanacak. Şu anda Ticket to Ride, 7 Wonders, Azul, CATAN, Dobble ve Exploding Kittens gibi kutu oyunlarını bünyesinde barındırıyor. Ayrıca The Lord of the Rings, Marvel, Game of Thrones ve Star Wars gibi popüler seriler için de masa oyunları geliştiriyor.

Coffee Stain & Friends: Indie ve ücretsiz oynanabilen oyunlara odaklanacak. Firmanın çatısı altında Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown ve Valheim gibi oyunlar olacak.

Embracer Group CEO'su Lars Wingefors, bu adımın temel amacının her bir ekibin tam potansiyelini sergilemesine olanak tanımak olduğunu belirtti. Ayrıca Wingefors, üç yeni firmada da hissedar olarak kalma niyeti olduğunu ifade etti.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Embracer Group, üç ayrı şirkete bölünüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:03 Kanarya ağır yaralı Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı
19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
21:14 Örümcek ağlarını aldı Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den efsane gol Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
20:32 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda 310 ton et tüketildi Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 310 ton et tüketildi
19:51 Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar
19:30 Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Irak’ta net mesaj: Terör örgütü PKK’ya karşı ortak hareket edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 22:20:34. #1.11#
SON DAKİKA: Embracer Group, üç ayrı şirkete bölünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement