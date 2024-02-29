En İyi PDF Okuyucu Uygulamaları - Son Dakika
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Teknoloji

En İyi PDF Okuyucu Uygulamaları

En İyi PDF Okuyucu Uygulamaları

Günümüzde PDF okuyucu uygulamaları kullanmayan yoktur. İşte, okulda veya haber okurken PDF okuyucular her an işimize yarıyor. Ancak bu uygulamalardan hangileri en iyileri? İşte sizin için hazırladığımız en iyi PDF okuyucu uygulamaları listemiz… Google Play'de bulunan Android için en iyi PDF okuyucularını ve birkaç adet e-kitap okuyucusunu sizin için derledik. İşte karşınızda listemiz! 1- Librera: Hem kaliteli olsun hem de fazla yer kaplamasın derseniz Librera tam aradığınız uygulama olabilir. Uygulama PDF, EPUB, EPUB3, MOBI, FB2, DJVU, FB2.ZIP, TXT, RTF vb. gibi birçok formatı destekliyor. Ayrıca temayı, vurgu rengini değiştirebilir, metin boyutunu ayarlayabilir ve optimum okuma şeklinizi ayarlayabilirsiniz. 2- PDF Okuyucu: Muhtemelen Google Play'de 'pdf' aramasını yaptığınızda karşınıza çıkacak ilk uygulama PDF Okuyucu olacaktır. Uygulama adından da anlaşılacağı üzere bu iş için tasarlanmış. Az yer kaplaması, birçok formatı desteklemesinin yanında PDF düzenleme işlemlerine de imkan sağlamasıyla oldukça sevilen bir uygulama. 3- Adobe Acrobat Okuyucu: Sırada en çok indirilen PDF okuyucu uygulaması yer alıyor. Hem bilgisayar ortamında hem de mobil platformlarda rahatça kullanabileceğiniz Adobe Acrobat, uygulama içinde bazı ücretli özelliklere sahip olsa da genel manasıyla ücretsiz şekilde tüm işlerinizi görecek şekilde tasarlanmıştır. 4- Google Play Kitaplar: Herkes tarafından bilinmez veya bilinse de çok kullanılmaz. Google'ın genel olarak ilgi görmeyen uygulaması Google Play Kitaplar'da PDF okuyucu özelliği sayesinde işinize yarayacaktır. Ücretsiz olması, Google entegreli olması ve daha birçok özelliği ile rahat bir kullanım sunmakta. 5- DocuSign: Son uygulamamızı daha çok iş amaçlı profesyonel kullanıcılara göre seçtik. DocuSign PDF'leri doldurmak, imzalamak vb. gibi ofis ortamında gerekli tüm profesyonel işlemleri yapabilmekte. Uygulama genel ücretsiz ancak birkaç ek özellikten yararlanmak için 25 dolardan başlayan aylık pakete abone olmanız gerekebilir.

29.02.2024 16:13  Güncelleme: 16:18
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Günümüzde PDF okuyucu uygulamaları kullanmayan yoktur. İşte, okulda veya haber okurken PDF okuyucular her an işimize yarıyor. Ancak bu uygulamalardan hangileri en iyileri? İşte sizin için hazırladığımız en iyi PDF okuyucu uygulamaları listemiz…

En iyi PDF okuyucu uygulamaları listesi!

Google Play'de bulunan Android için en iyi PDF okuyucularını ve birkaç adet e-kitap okuyucusunu sizin için derledik. İşte karşınızda listemiz!

1- Librera

Hem kaliteli olsun hem de fazla yer kaplamasın derseniz Librera tam aradığınız uygulama olabilir. Uygulama PDF, EPUB, EPUB3, MOBI, FB2, DJVU, FB2.ZIP, TXT, RTF vb. gibi birçok formatı destekliyor. Ayrıca temayı, vurgu rengini değiştirebilir, metin boyutunu ayarlayabilir ve optimum okuma şeklinizi ayarlayabilirsiniz.

En İyi PDF Okuyucu Uygulamaları

2- PDF Okuyucu

Muhtemelen Google Play'de "pdf" aramasını yaptığınızda karşınıza çıkacak ilk uygulama PDF Okuyucu olacaktır. Uygulama adından da anlaşılacağı üzere bu iş için tasarlanmış. Az yer kaplaması, birçok formatı desteklemesinin yanında PDF düzenleme işlemlerine de imkan sağlamasıyla oldukça sevilen bir uygulama.

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3- Adobe Acrobat Okuyucu

Sırada en çok indirilen PDF okuyucu uygulaması yer alıyor. Hem bilgisayar ortamında hem de mobil platformlarda rahatça kullanabileceğiniz Adobe Acrobat, uygulama içinde bazı ücretli özelliklere sahip olsa da genel manasıyla ücretsiz şekilde tüm işlerinizi görecek şekilde tasarlanmıştır.

4- Google Play Kitaplar

Herkes tarafından bilinmez veya bilinse de çok kullanılmaz. Google'ın genel olarak ilgi görmeyen uygulaması Google Play Kitaplar'da PDF okuyucu özelliği sayesinde işinize yarayacaktır. Ücretsiz olması, Google entegreli olması ve daha birçok özelliği ile rahat bir kullanım sunmakta.

En İyi PDF Okuyucu Uygulamaları

5- DocuSign

Son uygulamamızı daha çok iş amaçlı profesyonel kullanıcılara göre seçtik. DocuSign PDF'leri doldurmak, imzalamak vb. gibi ofis ortamında gerekli tüm profesyonel işlemleri yapabilmekte. Uygulama genel ücretsiz ancak birkaç ek özellikten yararlanmak için 25 dolardan başlayan aylık pakete abone olmanız gerekebilir.

Kaynak: Shiftdelete

Google, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji En İyi PDF Okuyucu Uygulamaları - Son Dakika

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