Epic Games, Google\'a Karşı Dava Açtı: Play Store Yetkisini Kısıtlıyor

Teknoloji

Epic Games, Google'a karşı başlattığı bir dava kapsamında önemli iddialarda bulundu. Android'in geliştiricisi olan şirketin, Play Store ile istediği şekilde davranabildiğini söyledi. Bu da Epic Games Store gibi üçüncü taraf mağazaların yetkisini kısıtlyor.

Epic Games, Play Store'dan ne istiyor?

ABD'de yapılan başvuruda Epic, Google'ın kullanıcıların herhangi bir kaynaktan özgürce uygulama indirmelerine izin vermediğini söyledi. Bu kapsamda şirketin alternatif uygulama mağazalarını veya geliştirici sayfalarını ön plana çıkarmadığını savundu.

Ayrıca Google'ın güvenlik uyarıları üzerinden uygulamaların sideloading (APK yükleme) engellemesine karşı çıkıyor. Epic aynı zamanda Google'ın uygulama içi satın alımlardan yüzde 30'a varan komisyonlar almasını doğru bulmuyor. Buna göre Play Store ödeme sistemi dışında alternatifler olması gerekiyor.

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Google'ın ayrıca Play Store politikalarına karşı çıkan geliştiricilere misilleme yapmasını da eleştirdi. Yazılım devinin "kötü niyetli" politikalara sahip olduğunu ve üçüncü taraf geliştiricileri soğutmayı başardığını ifade etti.

Epic Store, yeni dava ile Google'ın Play Store'da üçüncü taraf mağazalara ücret ödemeden izin vermesi gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda Play Store politikalarını güncellemeleri için tam erişim istiyor. Ayrıca Google'ın Android ve Play Store operasyonlarını birbirinden ayırmasını talep ediyor.

Bu iddiaların onaylanması halinde, Google'a ihtiyati tedbir uygulanabilir. Bu da Play Store modelini kökten değiştirebilir ve Epic Games Store gibi mağazaların önünü açabilir.

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