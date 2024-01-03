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Epic Games Store 2 Ocak Ücretsiz Oyunu: 20 Minutes Till Dawn - Son Dakika
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Epic Games Store 2 Ocak Ücretsiz Oyunu: 20 Minutes Till Dawn

Epic Games Store, yılbaşına özel promosyonuna devam ederek 2 Ocak'ta ücretsiz olarak dağıtacağı yeni oyununu duyurdu. Aksiyon roguelike kategorisindeki 20 Minutes Till Dawn, oyuncuların 20 dakikalık koşular sırasında sonsuz canavar ordularından kurtulmaya çalıştığı bir oyun. Oyunda çeşitli silahlar, yetenekler ve yükseltmeler kullanarak düşmanları alt etmek gerekiyor. Epic Games Store, yılbaşına özel olarak her gün farklı bir oyun dağıtmaya devam ediyor.

Epic Games Store 2 Ocak Ücretsiz Oyunu: 20 Minutes Till Dawn
03.01.2024 - 10:29,
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Epic Games Store 2 Ocak ücretsiz oyunu açıklandı. Steam rakibi dijital içerik mağazası, yılbaşına özel promosyonuna yeni bir ücretsiz oyunla devam ediyor. Aksiyon roguelike kategorisindeki yeni oyunu 3 Ocak'a kadar kütüphanenize ekleyebilir ve ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Epic Games Store ücretsiz oyunu (2 Ocak)

Epic Games'un bugünkü ücretsizi oyunu 20 Minutes Till Dawn oldu. Bu yapımda oyuncular; her biri 20 dakika süren koşular sırasında sonsuz sayıdaki canavar ordularından kurtulmaya çalışıyor. Düşmanları alt etmek için güçlü bir donanım oluşturmanız gerekiyor.

Epic Games Store 2 Ocak Ücretsiz Oyunu: 20 Minutes Till Dawn

20 dakikalık koşuya özel olarak çeşitli silahlar, yetenekler ve yükseltmeler arasından seçim yapabilirsiniz. Canavarları pompalı tüfeklerle ateşleyebilir, yıldırım desteğinde bulunabilir ve sihirli mızrakları kontrol ederek canavar ordularını dağıtabilirsiniz.

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20 Minutes Till Dawn'da canavarları ortadan kaldırdıkça ve deneyim kazandıkça, becerilerinizi ve silahlarınızı geliştirebileceksiniz. Vampire Survivors'a benzer yapısıyla bağımlılık yaratan oyunun fiyatı Steam'de 3,24 dolar olarak belirlendi.

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım:  "20 Minutes Till Dawn" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım:  İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak 20 Aralık'tan beri her gün oyun dağıtıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz gün aksiyon kategorisinin önde gelen yapımlarından Escape Academy'i sunan platform, farklı yapımlardan oyuncuları sevindirmeye devam ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games'in ücretsiz oyununu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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