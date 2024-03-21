Epic Games Store, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısı ile en popüler dijital oyun mağazalarından birisi olarak görülüyor. Oyuncuların favori olatformu, ücretsiz oyunlar dağıtarak bu kadar popülerlik kazandı.
Ancak Epic Games Store'un önemli bir eksiği var: Mobil mağazası olmaması. En büyük rakibi Steam, bu konuda öne çıkıyor. Bu da Epic Games için bir eleştiri noktası oluyor. Ancak son gelişmelere göre Epic Games Store mobil uygulaması yolda. İşte ayrıntılar…
Epic Games Store Android ve iOS'ta yayınlanacak
Apple'ın Epic Games Store'dan yüzde 30 oranında komisyon talep etmesi nedeniyle oyun mağazasının mobil uygulaması yoktu. Şirket, uygulamayı yalnızca Android için sunmak yerine aynı anda iki tarafa da hizmet vermeyi istediği için Apple ile yıllardır süren dava sürecinin bitmesini bekliyordu. Neyse ki bu mücadele sonlandı.
Epic Games Store'un resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre oyun mağazasının mobil uygulaması, hem iOS hem de Android için yayınlanacak. Bunun için net bir tarih yok ancak yılın sonları işaret edildi.
Epic Games Bahar İndirimleri başladı! EA SPORTS FC 24 için yüzde 80 indirim
Şirket, oyun yayınlamak isteyen geliştiricilerden tıpkı masaüstü mağazasında olduğu gibi mobil mağazasında da yüzde 12 oranında komisyon alacak. Yani elde edilen paranın yüzde 88'i yayıncıya kalacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Steam, her oyun satışından yüzde 30 komisyon alıyor. Buna göre Epic Games Store'un geliştiricilere daha yüksek oranda ödeme yaptığını söyleyebiliriz.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store mobil mağazasından beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Epic Games Store Mobil Uygulaması Yolda - Son Dakika
Ordu'nun Altınordu ilçesine kazandırılan İhsan Gürdal Teknoloji ve Tasarım Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Aşkın Tören, üreten nesiller için güçlü altyapıların yaygınlaştırılacağını belirtti.
Apple CEO'su Tim Cook, Shanghai'da yaptığı ziyaret sırasında şirketin Çin pazarına olan bağlılığını vurguladı. Cook, Çinli tedarik zinciri ortaklarıyla işbirliğini güçlendireceklerini ve yeşil ve akıllı üretim alanlarında çalışacaklarını belirtti. Apple, Çin'deki yatırımlarını artırmaya devam ediyor.
Apple ve Epic Games arasındaki dava sonucunda Apple çoğu konuda haklı bulunmasına rağmen üçüncü taraf ödeme yöntemlerine izin vermek zorunda kaldı. Epic Games ise Apple'ın istediği üçüncü taraf kesintilerini haksız buldu ve temyize başvurdu. Microsoft, Meta, X ve Tinder'ın sahibi Match Group da Epic Games'e destek verdi.
Ubisoft'un yapay zeka tarafından oluşturulan NPC diyalogları, oyunların daha da sıkıcı hale gelmesine neden olacağı endişelerini doğruluyor. Ubisoft, yapay zeka ile üretilen NPC diyaloglarını tanıttı ve bu duyuru pek çok kişinin eleştirisine neden oldu. Eleştiriler, oyunların sanat ve kişisel hikayeler anlatmak yerine bilgisayar tarafından oluşturulmuş diyaloglarla dolu olmaması gerektiğini vurguluyor. Ubisoft'un bu yapay zeka NPC modeli, oyun dünyasında teknolojinin sınırlarını zorluyor ve dijital etkileşimlerin geleceğine yönelik tartışmaları ateşliyor.
Windows 11 işletim sistemine sahip Monster Notebook'lar, Windows'ta Copilot ile kullanıcıların günlük ve profesyonel yaşamlarında karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor. Copilot sayesinde kullanıcılar, konuşarak veya yazarak iletişim kurabilecekleri bir asistanla araştırmalarını hızlandırabilir, iş yükünü hafifletebilir, oyun stratejileri üzerine tavsiyeler alabilir, ayarları kontrol edebilir ve zamandan tasarruf edebilirler. Ayrıca, alışveriş yaparken bilgi edinebilir, yaratıcı içerikler hazırlayabilir, tatil planları yapabilir ve araç karşılaştırmaları yapabilirler. Monster Notebook ayrıca Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi sunarak kullanıcılarına değer verdiğini gösteriyor.
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi Civi 4'ün Pro modeli, Leica Summilux kamera kurulumuyla gelecek. F/1.63 lens ve 50 MP OmniVision Light Fusion 800 sensörüyle düşük ışıkta başarılı çekimler yapabilecek olan telefon, yüksek kontrastlı ortamlarda ayrıntılı fotoğraflar sunacak. Ayrıca, gelişmiş renkler, ayrıntılar ve gece fotoğrafçılığı için optimize edilmiş çekim modları ve görüntü işleme desteği de sunacak. Snapdragon 8s Gen 3 işlemciyle güçlendirilen Civi 4 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekrana ve 12 bit renk derinliğine de sahip olacak.
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde yapılan çalışmalar sonucunda, tarımsal atık olan kenevir sapından pelet ve briket yakıt üretildi. Ziraat mühendisi Mahmut Dok, kenevir atıklarının yüksek ısı değeri ve az kül bırakmasıyla öne çıktığını belirtti. Ayrıca, meyve ağaçlarının budama atıkları ve fındık zurufu da yakıt olarak kullanılabilecek potansiyele sahip olduğu tespit edildi. Karadeniz bölgesinde kenevirin önemli bir bitki olduğunu vurgulayan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Enerji Tarımı Araştırma Merkezi ve Bölüm Başkanı Mustafa Acar, kenevirin farklı kullanım alanlarına sahip olduğunu ifade etti.
İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, deepfake içeriklerin tespiti için yapay zekanın tek umutları olduğunu söyledi. Deepfake videoların evrensel bir tehdit oluşturacağı uyarısında bulunan Şeker, deepfake karşıtı teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, deepfake tehdidine karşı hükümetler ya da uluslararası kuruluşlarca finanse edilen kamuya açık araçların oluşturulması gerektiğini belirtti. Şeker, deepfake karşıtı teknolojiler için yapay zeka teknolojisinin üretilmesinin en iyi yol olduğunu ifade etti.
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görev yapan Dr. Numan Ertuğrul Babaroğlu, süneyle mücadele için geliştirilen yapay zeka destekli tahmin uyarı sisteminin yüzde 99,6 oranında başarılı olduğunu ifade etti. Sistem, sünenin salgın yapma olasılığını, salgının şiddetini ve ilaçlama zamanını tahmin ederek çiftçilere bildiriyor. Tarım 5.0 ile sistemin daha da geliştirileceği belirtildi.
Apple CEO'su Tim Cook, Çin pazarına olan bağlılığını vurgulayarak, Çinli tedarik zinciri ortaklarıyla işbirliğini güçlendireceklerini ve yeşil ve akıllı üretim alanlarında çalışacaklarını belirtti. Shanghai'da açılacak yeni Apple mağazası, şirketin dünya genelindeki ikinci en büyük perakende mağazası olacak. Apple, Çin'deki yatırımlarını artırmaya devam ediyor ve uygulamalı araştırma laboratuvarını genişletecek ve yeni bir laboratuvar kuracak.
Sizin düşünceleriniz neler ?