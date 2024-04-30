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Manchester City'nin süperstarı Erling Haaland, bu hafta Clash of Clans oyununda oynanabilir bir karakter haline geliyor. İlk defa gerçek bir kişi oyuna oynanabilir olarak eklenirken, bu kişinin Haaland olması vaziyeti çok daha enteresan kılıyor.

Erling Haaland, Clash of Clans'a 'Barbar Kral' karakteriyle geliyor

Dünya yıldızı Erling Haaland, bir ay boyunca sürecek olan futbol temalı mevsimsel Clash of Clans etkinliği sırasında Barbar Kral karakterine dönüşecek.

Haaland for the Win! That's right, long-time player of Clash of Clans, @ErlingHaaland is coming to Clash of Clans TOMORROW! Get ready for a full month of Challenges, Skins, Troops, Events, and more! Learn more: https://t.co/6gUgVAOuxy pic.twitter.com/hmB0dJzRU5 — Clash of Clans (@ClashofClans) April 30, 2024

Clash oyuncuları, Norveçli futbolcuyu birliklerine katılabilecek veya köyünü yağmalayıp mahvetme şansına sahip olacaklar. Eğer City'i desteklemiyorsanız mükemmel bir fırsat diyebiliriz.

Peki bu enteresan iş birliği nasıl gerçekleşti? Erling Haaland, Clash of Clans'ı 10 yıldan fazla bir süredir oynuyor. Dolayısıyla kendisi, popüler mobil oyunun arkasındaki Finlandiyalı oyun geliştiricisi Supercell'e bir ortaklık kurma isteğinde bulundu.

Supercell, bu fırsattan çok memnun kaldı. Clash of Clans'ın genel müdürü Stuart McGaw, yaptığı açıklamada "Erling Haaland'ın oyunumuzun bir hayranı olduğunu ve bizimle işbirliği yapmak istediğini duyduğumuzda, hayalimiz gerçek oldu" dedi.

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Haaland, Clash'i ilk keşfettiğinde yaklaşık 10 yaşındaydı ve bu fantastik temalı dünyada bir oyun içi köy kurmuştu. Kendisi de işbirliği ile alakalı şöyle diyor: "Uzun süredir oyunun büyük bir hayranıyım ve her şeyini biliyorum, bu yüzden oyun içi bir karakter olarak görünmek gerçekten harika."

Özel Haaland sezonu yarın başlayacak ve 31 Mayıs'a kadar devam edecek ve eğer Haaland'ı savaş alanında devirirseniz ek ödüller kazanacak ve liderlik tablolarında yer alacaksınız.