Erling Haaland, Clash of Clans'a 'Barbar Kral' karakteriyle geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Erling Haaland, Clash of Clans'a 'Barbar Kral' karakteriyle geliyor

Erling Haaland, Clash of Clans\'a \'Barbar Kral\' karakteriyle geliyor

Manchester City'nin süperstarı Erling Haaland, Clash of Clans oyununda oynanabilir bir karakter haline geliyor. Haaland, bir ay boyunca sürecek olan futbol temalı mevsimsel etkinlikte Barbar Kral karakterine dönüşecek. Clash oyuncuları, Haaland'ı birliklerine katılabilecek veya köylerini yağmalayıp mahvetme şansına sahip olacaklar.

30.04.2024 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester City'nin süperstarı Erling Haaland, bu hafta Clash of Clans oyununda oynanabilir bir karakter haline geliyor. İlk defa gerçek bir kişi oyuna oynanabilir olarak eklenirken, bu kişinin Haaland olması vaziyeti çok daha enteresan kılıyor.

Erling Haaland, Clash of Clans'a 'Barbar Kral' karakteriyle geliyor

Dünya yıldızı Erling Haaland, bir ay boyunca sürecek olan futbol temalı mevsimsel Clash of Clans etkinliği sırasında Barbar Kral karakterine dönüşecek.

Haaland for the Win! That's right, long-time player of Clash of Clans, @ErlingHaaland is coming to Clash of Clans TOMORROW!

Get ready for a full month of Challenges, Skins, Troops, Events, and more! Learn more: https://t.co/6gUgVAOuxy pic.twitter.com/hmB0dJzRU5

— Clash of Clans (@ClashofClans) April 30, 2024

Clash oyuncuları, Norveçli futbolcuyu birliklerine katılabilecek veya köyünü yağmalayıp mahvetme şansına sahip olacaklar. Eğer City'i desteklemiyorsanız mükemmel bir fırsat diyebiliriz.

Peki bu enteresan iş birliği nasıl gerçekleşti? Erling Haaland, Clash of Clans'ı 10 yıldan fazla bir süredir oynuyor. Dolayısıyla kendisi, popüler mobil oyunun arkasındaki Finlandiyalı oyun geliştiricisi Supercell'e bir ortaklık kurma isteğinde bulundu.

Supercell, bu fırsattan çok memnun kaldı. Clash of Clans'ın genel müdürü Stuart McGaw, yaptığı açıklamada "Erling Haaland'ın oyunumuzun bir hayranı olduğunu ve bizimle işbirliği yapmak istediğini duyduğumuzda, hayalimiz gerçek oldu" dedi.

Beklenenden önce geliyor olabilir! Fallout 5 çıkış tarihi belli oldu mu?

Haaland, Clash'i ilk keşfettiğinde yaklaşık 10 yaşındaydı ve bu fantastik temalı dünyada bir oyun içi köy kurmuştu. Kendisi de işbirliği ile alakalı şöyle diyor: "Uzun süredir oyunun büyük bir hayranıyım ve her şeyini biliyorum, bu yüzden oyun içi bir karakter olarak görünmek gerçekten harika."

Özel Haaland sezonu yarın başlayacak ve 31 Mayıs'a kadar devam edecek ve eğer Haaland'ı savaş alanında devirirseniz ek ödüller kazanacak ve liderlik tablolarında yer alacaksınız.

Kaynak: Shiftdelete

Erling Haaland, Manchester, Futbol, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Erling Haaland, Clash of Clans'a 'Barbar Kral' karakteriyle geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:39 Diyanet’in organizasyonuyla Ürdün’e gitmiş İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk’ün Şanlıurfa’da imam olduğu ortaya çıktı Diyanet'in organizasyonuyla Ürdün'e gitmiş! İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk'ün Şanlıurfa'da imam olduğu ortaya çıktı
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
16:47 Küçükçekmece’de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur’un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı Küçükçekmece'de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur'un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
11:58 ABD’deki Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
21:15 Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak Erken seçime gitmek zorunda kaldı Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak? Erken seçime gitmek zorunda kaldı
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
19:16 Eski ABD Başkanı Trump’a “sus payı“ davasında “konuşma yasağı“nı ihlalden para cezası Eski ABD Başkanı Trump'a "sus payı" davasında "konuşma yasağı"nı ihlalden para cezası
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 22:35:41. #1.12#
SON DAKİKA: Erling Haaland, Clash of Clans'a 'Barbar Kral' karakteriyle geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement