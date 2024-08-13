ERÜ Mühendislik Fakültesi, 3D Beton Yazıcı ile Çevre Dostu Yapı Malzemeleri Geliştirecek

Teknoloji

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında 3D beton yazıcı ile üretilebilen çevre dostu yapı malzemeleri geliştirecek.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, ADEP kapsamında desteklenen proje ekibi, 3D baskı teknolojisinin inşaat sektöründeki potansiyelini kullanarak çevre dostu hibrit ve çimentosuz ultra düşük karbon salınımlı yapı malzemelerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Projede, 3D beton yazıcı teknolojisinin inşaat sektöründeki hızlı imalat süreci, azaltılmış iş gücü gereksinimi, özelleştirilebilir tasarımlar ve daha az atık oluşturarak çevreci yöntem sunma potansiyelinden faydalanılacak.

Ülkenin araştırma kapasitesini artırmak ve uluslararası standartlarda bilimsel çalışma yapabilen üniversiteleri teşvik etmek amacıyla ADEP tarafından desteklenen proje kapsamında, hem akademik hem de inşaat sektöründe çevre dostu inşaat teknolojilerinin gelişimine önemli ivme kazandıracak.

"3D Baskı Metoduna Uygun Çevre Dostu Hibrit Harçların Geliştirilmesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ile Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi" başlıklı proje ekibinde Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinden akademisyenler yer alıyor.