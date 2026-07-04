Eski Bilgisayarlar Yenileniyor

Eskişehir'de bilgisayar tamircisi olan İsmail Demirkapı, kimilerine göre hurda olan eski bilgisayarların kapsamlı bir bakım işlemiyle yenilendiğini ve kullanım alışkanlıklarına farklı alanlarda ihtiyaç karşılamaya devam ettiğini söyledi.

Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle birlikte hem bilgisayarların hem de donanımsal parçaların yeni modelleri piyasaya sürülüyor. Güncel oyun ve yazılımları çalıştırabilmek için birçok kullanıcı yeni donanımları tercih ederken, eski cihazlar da kullanım alışkanlıklarına göre ihtiyaç karşılayabiliyor. Kullanıcıların bilmeden hurda olarak görüp bir köşeye attığı cihazlar, bazı bilgisayarcılar tarafından kapsamlı bir bakım işlemiyle yenilenerek tekrar piyasaya sürülüyor. 'Yenilenmiş Bilgisayar' etiketiyle çok daha ucuz fiyatlara satılan cihazlar, özellikle bazı ofis ortamlarında ve endüstriyel firmalarda iş görmeye devam ediyor.

"Bazı cihazları hurda sanıyorlar, çöp olarak görüyorlar ama öyle değil "

Kamu kuruluşları, fabrikalar ve büyük işletmeler gibi yerlerden toplu alınıp yenilenen bilgisayarların çok daha uygun fiyatlara satılabildiğini anlatan esnaf İsmail Demirkapı, "Sistemlerin kullanım alışkanlıklarına göre yerini bulmasını tavsiye ediyoruz. Mesela bir öğrenci hem oyun oynayıp hem de 3D tasarım yapıyorsa, onun sıfır cihaz almasını öneriyoruz. Öğrenciden çıkan bilgisayar 5-6 sene sonra demode olmaya başlarken, aslında o malzemenin 4-5 sene daha ömrü oluyor. Bu da bir ofis ortamında veya endüstriyel firmalarda iş görebiliyor. O cihaz, ofis işleri için çok büyük bir makine, insanlar bunun farkında değiller. Bu tür cihazların biz boşa çıkmamasını istiyoruz. Mesela tuşlu telefonlar da hala birileriyle konuşmaya ve SMS göndermeye yarıyor. Bazı cihazları hurda sanıyorlar, çöp olarak görüyorlar ama öyle değil, onlar hala kullanılabilir. Kullanıcılardan bu gibi durumlarda bilişim sektöründeki firmalara sormalarını öneriyoruz" dedi.

"Bakım yapıyoruz, ihtiyaç varsa parçaları değiştiriyoruz"

Cihazlara ne gibi işlemler yapıldığını da anlatan Demirkapı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu cihazlar bizim elimize geçtiği zaman A'dan Z'ye her şeyi elden geçiriyoruz. Cihazın kullanımı ömrünü kontrol edip, bakımlarını yapıyoruz ve ihtiyaç varsa parçaları değiştiriyoruz. Yenilenmiş cihazları en azından 3-5 sene daha kullanılabilecek hale getirmeye çalışıyoruz." - ESKİŞEHİR