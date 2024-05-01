Eski Binance CEO\'su CZ\'ye 4 Aylık Hapis Cezası Verildi

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Kripto para dünyasında uzun zamandır herkesin beklediği bir dava sonunda sonuca vardı. Özellikle bugün herkes eski Binance CEO'su CZ olarak bilinen Changpeng Zhao için mahkemenin ne karara varacağını merak ediyordu. Duruşmanın sonuna gelindiğince CZ'nin cezası belli oldu. İşte eski Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun aldığı ceza…

Mahkemede eski Binance CEO'su CZ'ye ne ceza verildi?

İlk olarak FTX borsası kurucusu Sam Bankman-Fried'ın aldığı para çalma cezasıyla birlikte kripto paralarda düşüş dönemi başlamıştı. Daha sonrasında ise Binance tarafında davalar açılmaya başlandı. Bu davalardan biri de Binance kurucusu ve eski Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) için açıldı. Bu davada CZ, kara para aklamakla suçlanıyordu.

Bugün düzenlenen duruşmada ise savcılar öncesinde de talep ettikleri gibi 26 aylık hapis talebini yinelediler. Fakat yargıç tarafından onaylanmayan bu talep ile birlikte CZ'nin yasa dışı faaliyetlerden haberdar edildiğine dair bir kanıt da bulunmadığı vurgulandı.

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Duruşmanın sonlarına doğru şartlı tahliye departmanı, Binance kurucusu için 5 aylık bir ev hapsinin uygun görüldüğünü açıklamıştı. Fakat CZ'nin avukatları savunmalarında hapis cezasını gerektiren bir durum olmadığını söyledi.

Hali hazırda 33 milyar dolarlık servetinden 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul eden CZ'nin yargılama sonucunda ceza sonucu merak edilirken, CZ'nin yasalara karşı saygılı tutumunu öne getirmesiyle birlikte yargıç tarafından verilen cezada 4 aylık bir hapis cezasına karar verildi.

Peki ya siz eski Binance CEO'su ve kurucusu CZ'nin cezası hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.