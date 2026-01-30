Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu

ABD Adalet Bakanlığı, eski Google yazılım mühendisi Linwei Ding'in yapay zeka (AI) teknolojisine ilişkin gizli ticari sırları çalarak Çinli teknoloji şirketlerine fayda sağladığı gerekçesiyle federal jüri tarafından suçlu bulunduğunu açıkladı. Bu karar, ABD'de yapay zekâyla bağlantılı ekonomik casusluk suçlarından verilen ilk önemli mahkûmiyet olarak kayıtlara geçti.

JÜRİ 14 SUÇLAMADAN MAHKUM ETTİ

San Francisco'da görülen 11 günlük federal davada 38 yaşındaki Ding, yedi ayrı ekonomik casusluk ve yedi ayrı ticari sır hırsızlığı suçundan suçlu bulundu. Savcılığa göre Ding, Google'daki en gizli yapay zekâ belgelerinden binlerce sayfayı çalarak Çin merkezli iki teknoloji şirketine yarar sağladı.

2 BİNDEN FAZLA GİZLİ BELGE ÇALINDI

Ding'in, mayıs 2022 ile nisan 2023 arasında Google'ın süper bilgisayar altyapısı, özel Tensor İşleme Birimi (TPU) ve grafik işlemci yazılımı gibi kritik AI ticari sırlarını içerir belgeleri izinsiz şekilde kendi kişisel hesaplarına yüklediği tespit edildi. Çalınan bilgiler, Çin'de kurduğu veya ilişki içinde olduğu şirketlere avantaj sağlamak amacıyla kullanıldı.

ÇİN'DE YAPAY ZEKA GİRİŞİMİYLE BAĞLANTI

Savcılık, Ding'in Google'daki görevi sürerken iki Çin merkezli teknoloji şirketiyle gizli ilişki kurduğunu ve bir tanesini kurup CEO'su olarak görevlendiğini belirtti. Ding'in, bu şirketlerde Google'ın teknolojisini kopyalamayı ve geliştirmeyi planladığını yatırımcılara söylediği aktarıldı.

CEZA TEHDİDİ AĞIR

Her bir ekonomik casusluk suçlaması için 15 yıla kadar hapis ve yüksek para cezaları, her bir ticari sır hırsızlığı için ise 10 yıla kadar hapis öngörülüyor. Ding'in ceza duruşmasının ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor; bir sonraki duruşma 3 Şubat 2026 tarihinde yapılacak.

ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİK ENDİŞESİ

ABD Adalet Bakanlığı, kararın ülkenin teknolojik rekabet gücünü korumak ve yabancı çıkarlar için hassas verilere yönelen iç tehditlere karşı net bir mesaj verdiğini belirtti. Google ise soruşturma sürecinde iş birliği yaptığını duyurdu.