Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu

Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu
30.01.2026 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de federal mahkeme, eski Google yazılım mühendisi Linwei Ding'in, yüksek hassasiyete sahip yapay zekâ ticari sırlarını izinsiz şekilde elde ederek Çin merkezli teknoloji şirketlerinin kullanımına sunduğu gerekçesiyle suçlu bulunduğunu duyurdu. Karar, hızla büyüyen AI sektöründe ekonomik casusluğa karşı verilen mücadelenin en çarpıcı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

ABD Adalet Bakanlığı, eski Google yazılım mühendisi Linwei Ding'in yapay zeka (AI) teknolojisine ilişkin gizli ticari sırları çalarak Çinli teknoloji şirketlerine fayda sağladığı gerekçesiyle federal jüri tarafından suçlu bulunduğunu açıkladı. Bu karar, ABD'de yapay zekâyla bağlantılı ekonomik casusluk suçlarından verilen ilk önemli mahkûmiyet olarak kayıtlara geçti.

JÜRİ 14 SUÇLAMADAN MAHKUM ETTİ

San Francisco'da görülen 11 günlük federal davada 38 yaşındaki Ding, yedi ayrı ekonomik casusluk ve yedi ayrı ticari sır hırsızlığı suçundan suçlu bulundu. Savcılığa göre Ding, Google'daki en gizli yapay zekâ belgelerinden binlerce sayfayı çalarak Çin merkezli iki teknoloji şirketine yarar sağladı.

2 BİNDEN FAZLA GİZLİ BELGE ÇALINDI

Ding'in, mayıs 2022 ile nisan 2023 arasında Google'ın süper bilgisayar altyapısı, özel Tensor İşleme Birimi (TPU) ve grafik işlemci yazılımı gibi kritik AI ticari sırlarını içerir belgeleri izinsiz şekilde kendi kişisel hesaplarına yüklediği tespit edildi. Çalınan bilgiler, Çin'de kurduğu veya ilişki içinde olduğu şirketlere avantaj sağlamak amacıyla kullanıldı.

ÇİN'DE YAPAY ZEKA GİRİŞİMİYLE BAĞLANTI

Savcılık, Ding'in Google'daki görevi sürerken iki Çin merkezli teknoloji şirketiyle gizli ilişki kurduğunu ve bir tanesini kurup CEO'su olarak görevlendiğini belirtti. Ding'in, bu şirketlerde Google'ın teknolojisini kopyalamayı ve geliştirmeyi planladığını yatırımcılara söylediği aktarıldı.

CEZA TEHDİDİ AĞIR

Her bir ekonomik casusluk suçlaması için 15 yıla kadar hapis ve yüksek para cezaları, her bir ticari sır hırsızlığı için ise 10 yıla kadar hapis öngörülüyor. Ding'in ceza duruşmasının ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor; bir sonraki duruşma 3 Şubat 2026 tarihinde yapılacak.

ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİK ENDİŞESİ

ABD Adalet Bakanlığı, kararın ülkenin teknolojik rekabet gücünü korumak ve yabancı çıkarlar için hassas verilere yönelen iç tehditlere karşı net bir mesaj verdiğini belirtti. Google ise soruşturma sürecinde iş birliği yaptığını duyurdu.

Teknoloji, Bilim, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 01:06:02. #7.11#
SON DAKİKA: Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.